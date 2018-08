Sie wurden damit ihrem Ruf als Seriensieger gerecht, schließlich war es bereits der neunte Pokalsieg in den vergangenen elf Jahren. Vorentscheidend war gleich das erste Einzel des Finales, in dem Hilde Fuhrmann die gegnerische Spitzenspielerin überraschend ohne Satzverlust bezwingen konnte. Im weiteren Verlauf gelang dem SV Werder nur noch der Ehrenpunkt gegen Ersatzspielerin Sonja Kohlmann, während Abwehr-As Anke Bielefeld sowohl ihre beiden Einzel, als auch das Doppel zusammen mit Hilde Fuhrmann klar dominierte. Schon nach gut einer Stunde konnten die Huchtingerinnen somit den stattlichen „Pott“ in Empfang nehmen.

Weitaus dramatischer ging es bei den Herren zu. Vier Runden musste der TuS Huchting überstehen, um das Finale zu erreichen. Und in zwei dieser Runden gab es wahre Krimis. Im Achtelfinale lagen die Huchtinger bei der SG Marßel bereits mit 1:3 Punkten zurück, ehe Thomas May, Sven Helvogt und Jens Dunker Nervenstärke bewiesen und alle abschließenden Einzel jeweils im Entscheidungssatz gewannen und noch den 4:3-Endstand besorgten. Drei Stunden waren da bereits gespielt! Ebenfalls drei Stunden wurde im Viertelfinale beim BTV Friesen gekämpft – mit einem ganz ähnlichen Verlauf. Auch hier lagen die Huchtinger Bezirksligisten mit 1:3 zurück, ehe Thomas May, Thomas Murck und Sven Helvogt den Spieß noch umdrehten. Besonders den Sieg von Abteilungsleiter Thomas Murck gegen Belmin Ahmetagic hatte wohl niemand auf dem Zettel.

Nach einem etwas entspannteren Halbfinale – bei dem 4:0-Sieg gegen TuS Schwachhausen kamen auch Marcus Schwiering und Stephan Thies zum Einsatz – war dann erstmal seit ewigen Zeiten das Finale erreicht. Gegner war hier der klassenhöhere Neurönnebecker TV. Das Finale fand in der gegnerischen Halle statt, was eine kleine Huchtinger Fangemeinde nicht davon abhielt, ihr Team tatkräftig zu unterstützen. Auch die Spieler scheuten keine Mühen – Spitzenspieler Marcus Schwiering unterbrach extra seinem Urlaub, um das Team zu stärken. Doch es sollte diesmal nicht reichen: Nach dem 0:3-Rückstand nach den ersten Einzeln war eine Vorentscheidung gefallen. Zwar brachten Thomas May/Jens Dunker durch einen Sieg im Doppel und Marcus Schwiering mit seinem Sieg im zweiten Einzel den TuS Huchting auf 2:3 heran, ehe Thomas Murck gegen Maxine Meger die erwartete Niederlage einstecken musste. Trotzdem konnten die Huchtinger die Halle nach einer insgesamt tollen Pokalserie erhobenen Hauptes verlassen.

Bei den Punktspielen schließlich musste auch ein Huchtinger Team „nachsitzen“: Die zweite Damenmannschaft erreichte zwar in der Bezirksliga Bremen/Verden/Osterholz passable 15:21 Punkte, die aber trotzdem nur für den Relegationsplatz ausreichten. Der Klassenerhalt wurde dann aber gegen die SG Findorff 2 im fälligen Entscheidungsspiel perfekt gemacht. 8:4 hieß es am Ende für den TuS Huchting. Gudrun Knipping, Karin Böker und Karin Jensen gewannen alle ihre Einzel und machten damit die drei unglücklichen Niederlagen von Gunda Thies, die aber immerhin im Doppel zusammen mit Christina Günther ein Erfolgserlebnis hatte, mehr als wett. Die erste Damen- (Bezirksoberliga) und Herrenmannschaft (Bezirksliga) erreichten mit jeweils Rang vier die hochwertigsten Platzierungen. Auch die zweiten Herren sicherten sich durch einen starken Saisonschlussspurt (vier Siege an den letzten vier Spieltagen) noch mit zwei Punkten Vorsprung den Klassenerhalt in der Kreisliga.