Mit 5:1 aus Horner Sicht endete die Partie.

Inga Wrede gelang das erste Tor nach etwa einer Viertelstunde. Die Hornerinnen drückten weiter und arbeiteten im Mittelfeld so gut, dass die junge Keeperin Eva Reynolds, die ihr Debüt für die Damen gab, wenig zu tun hatte. Sie musste in Halbzeit eins nur in einer Situation eingreifen. „Dafür aber vier Mal hintereinander, weil wir den Ball nicht aus dem Kreis bekamen“, sagte Trainer Andreas Busch. Dann war es Lilith Mardeck, die über rechts kam und zum 2:0-Pausenstand einlochte.

Nach der Halbzeitpause waren die Hornerinnen von Beginn an wach. „Wir haben druckvoll angefangen“, so Andreas Busch. Teilweise konnte sein Team überfallartig vorrücken und die Gastgeberinnen in die eigene Hälfte drängen. Das lag auch daran, dass Busch einen vollen 16er-Kader zur Verfügung und dadurch immer fünf Spielerinnen auf der Bank hatte. Celle dagegen war mit nur einer Auswechselspielerin angetreten, die dann auch noch gesundheitsbedingt ausfiel. So erzielte Maxime Rybatzki nach einer guten Zuarbeit von Naima Abou-Sadick das 3:0.

„Dann haben wir den Zugriff verloren“, beschrieb Andreas Busch. Er beantragte eine Auszeit, musste aber warten, bis sein Team am Ball war. Celle war in Ballbesitz und nutzte den für das 3:1. Anschließend pfiffen die Unparteiischen zum einminütigen Break. Den nutzten die Hornerinnen, um zu verschnaufen und sich taktisch neu aufzubauen. Mit Erfolg: Wiebke Ellerbrock machte Tor vier. Nach einem Lattentreffer von Franziska Rosenboom war es erneut Ellerbrock, die zum Endstand traf.

Auch wenn es eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung war, wie der Trainer betonte, fiel ihm doch besonders seine neue Libera ins Auge. Gerade aus der Jugend aufgerückt, überzeugte Annika Alm durch Ruhe, fing die Bälle vor dem Tor ab und verteilte sie wieder nach vorn. Allerdings konnte der HC Horn beide Ecken nicht nutzen. Auch an der Athletik will Busch noch feilen. Gerade intensives Deckungsspiel zehre an den Kräften.

HC Horn: Abou-Sadick, Alm, Eisoldt, Ellerbrock, Fasel, Finke, Hastedt, Lübke, Maaß, Mardeck, Reynolds (Tor), Richter, Rosenboom, Rybatzki, von Salzen, Wrede.