Bei den Herren C errang Amelio Sozio Platz eins deutlich vor seinem Bremerhavener Konkurrenten Heiko Stratmann. Die Damen-­Konkurrenz wurde aus Bremer Sicht nur von Simone Grziwa vertreten, die mit 801 Holz knapp das Podest verpasste. Im Damen-­A-Wettbewerb gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Anja Reinicke (805) und Ute Wachtendorf (802). Beide qualifizierten sich für die deutsche Meisterschaft im Mai in Wolfsburg. Außerdem auch die Damen-B-Spielerin Heike Gendatis und Renate Binder (Damen C). Das Damenteam in der Besetzung Simone Grziwa, Anja Reinicke, Ute Wachtendorf und Renate Binder werden dort ebenfalls an den Start gehen. Bei der DM starten außerdem Holger Haase, Amelio Sozio und Fynn Mibert (692 Holz, männliche Jugend B).