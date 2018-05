Die Tischtennisherren des TuS Vahr feierten den dritten Aufstieg in Folge. (frei)

Damit steigen sie die dritte Saison in Folge auf. Diesmal als Meister der 1. Kreisliga in die Stadtliga 2.

Angeführt wird das Team von Timo Buhr, der aus der Oberliga zum TuS Vahr kam. Zusammen mit Niklas Preuß sind sie die besten Spieler in ihrer Liga. Mit Christian Domek stellt der TuS Vahr sogar drei der statistisch besten sieben Spieler der Liga. Auch in den Pokalmeisterschaften zeigte die Mannschaft ihre Stärke. Nachdem die Vahraonen" bereits letztes Jahr im Finale standen und knapp Grolland unterlagen, gelang es ihnen sich dieses Jahr zu revanchieren. Im Finale standen wieder Grolland und der TuS Vahr, der in engen Partien die Spiele für sich entscheiden konnte.

TuS: Navid Mirzayousef-Jadid, Gabriel Gringaus, Christian Domek, Niklas Preuß, Leon Jiang, Timo Buhr, Daniel Cordes.