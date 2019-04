Jonas Harms traf beim Findorffer 30:24-Auswärtssieg viermal. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

„Wir haben auswärts mit dem letzten Aufgebot erneut eine gute Leistung abgerufen, das ist schon fast eine Serie“, dozierte der Trainer SG Findorff. Nein, muss man ihm widersprechen: das ist eine Serie. Bei 8:0 Punkten in Folge, davon drei Auswärtssiege am Stück, darf er verbal ruhig etwas forscher rangehen. Zumal sich der Aufsteiger damit in der Tabelle mit 21:19 Zählern auf den fünften Rang vorgearbeitet hat.

Die „Füchse“ mussten in Lesum auf acht Spieler verzichten, für die mit Jonas Franken ein Akteur aus der zweiten Mannschaft einsprang. Er machte auf Anhieb ein gutes Spiel und trug sich gegen den Viertletzten sieben Mal in die Torschützenliste ein. Der Ausgangspunkt des Findorffer Erfolgs war jedoch die sichere Deckung, die den Lesumer Torjäger Steffen Zerjatke nur zwei Gegentreffer gestattete. Vorher hatte der Rückraumspieler der Rot-Blauen im Schnitt über sieben Tore pro Spiel geworfen.

Zum Leidwesen von Thorsten Terborg passte sich seine Mannschaft dem Gegner aber im Angriff an und produzierte zahlreiche technische Fehler. Dadurch brauchten die Gäste bis zur 31. Spielminute, ehe sie sich nach dem 13:11 mit acht Toren in Folge auf 19:11 absetzten. In diesen sieben Uhrzeigerumdrehungen schickten Jonas Franken, Christian Stelzner, Jan Nikutowski, Jelle Gresens (2) und Leonard Schröder den Stadtrivalen aus dem Bremer Norden frühzeitig auf die Bretter.

Danach ließen sich die „Füchse“ selbst von einer doppelten Manndeckung nicht aus dem Konzept bringen und brachten ihre Führung souverän über die Runden. Näher als bis auf drei Tore ließen sie ihren Rivalen nicht mehr an sich heran (20:17/47.), danach gaben sie mit den Treffern von Jonas Harms, Jonas Franken und Jelle Gresens umgehend wieder bis zum 23:17 Gas (51.).

„Ein starkes Kollektiv und eine gute Abwehr waren die Garanten unseres Erfolgs“, resümierte Thorsten Terborg zufrieden. Seine Mannschaft genießt jetzt die wohlverdiente Osterpause, bevor bei ihr am 27. April gegen das Schlusslicht HSG Mittelweser/Eystrup das letzte Heimspiel der Saison steigt. Anschließend beginnt bei den „Füchsen“ eine große Hallenparty.

SG Findorff: Hämmerling, Ahrens; Stelzner (6/6), Nikutowski (5), L. Schröder (1), F. Schröder, Kjaersgaard (1), Harms (4), Bertram (1), Gresens (5), Franken (7).