Das Drittligateam des BGC Bremen startete mit Platz vier zufriedenstellend in die Saison. Unser Bild zeigt (jeweils von links), vorne Stefan ten Voorde, Karsten Käckenmester, Liana Klaus sowie hinten Bianca ten Voorde, Matthias Halstein, Sven Klaus und Nico Föllmer. (Birgit Stiebeling, frei)

Bundesliga Staffel Nord in Göttingen als Vierter die erhofften zwei Punkte einfuhr, verpasste das Verbandsligateam auf der eigenen Anlage eine bessere Platzierung. Als Tagesvierter bleibt der BGC II am Tabellenende.

Das Drittligateam war zum Einstand bereits am Freitag nach Göttingen gereist, um auf den unbekannten Bahnen ausgiebig zu trainieren. Die ersten zwei Durchgänge spielte die Mannschaft auf dem Topniveau der Favoriten aus Göttingen und den „Tigers“ aus Künsebeck. Erst in den Runden drei und vier ging der Anschluss verloren. Nach dem vierten Durchgang fand man sich hinter den Titelanwärtern und dem MGC Kassel auf Rang vier wieder. Das angepeilte Ergebnis war erreicht worden, das Team konnte die Mannschaft vom BGC Hannover hinter sich lassen und mit den erhofften zwei Pluspunkten heimkehren.

Die Einzelergebnisse nach vier Runden: Nico Föllmer (92 Schläge), Karsten Käckenmester und Liana Klaus (100), Sven Klaus und Matthias Halstein (102), Bianca ten Voorde (107) und Stefan ten Voorde (133). Am 5. Mai beim Heimspiel in der August-Bebel-Allee will die Mannschaft deutlich auf Angriff spielen.

Arg zu kämpfen hatte dagegen die zweite Mannschaft des Bahnengolf-Clubs Bremen beim zweiten Punktspiel auf ihrer Heimanlage. Der Spitzenreiter aus Diepholz legte einen Start-Ziel-Sieg hin und auch Bad Nenndorf war an diesem Tag nicht zu halten. In den letzten zwei Runden zog dann auch noch der BGC Hannover am Heimteam vorbei. Schlaggleichheit vor dem letzten Durchgang machte den Ausgang auf den hinteren Rängen noch einmal spannend. Dank einer 31 von Schülerin Leonie Schmidt, die ihre bislang beste Spielrunde ablieferte, konnte Rang vier vor den „Möven“ aus Cuxhaven gehalten werden. Allerdings bleibt der BGC II in der Gesamttabelle Schlusslicht.

Bester Spieler des Tages war Andreas Drobik vom BGC Bremen mit 94 Schlägen. In der zweiten Spielrunde gelang ihm ein hervorragender 19er-Durchgang. Reiner Neumann erreichte mit 100 Schlägen auf den vier Runden das zweitbeste Bremer Resultat.