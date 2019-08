US Open

Drittrunden-Aus für Andrea Petkovic in New York

Tennisspielerin Andrea Petkovic ist bei den US Open in der dritten Runde ausgeschieden. Die 31 Jahre alte Darmstädterin verlor in New York gegen die Belgierin Elise Mertens mit 3:6, 3:6 und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale.