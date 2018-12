Spitzensport braucht Spitzenförderung: Meister-Schwimmer Florian Wellbrock. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Seit knapp zwei Jahren ist Stephan Oldag nun Präsident des Bremer Landesschwimmverbandes (LSV). Zum ersten Mal ist er in dieser Funktion jetzt zu einem Verbandstag des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) gefahren. Als er zurückkehrte aus Bonn, war das Gefühl: nicht gut. Gar nicht gut. „Ich bin sehr betroffen“, sagt Stephan Oldag. Er habe sehr viel Hoffnung und viel Vertrauen in das Präsidium des DSV gesetzt. Aber dieses Präsidium gibt es seit Bonn nicht mehr. Er hätte selten zuvor erlebt, wie jemand so im Regen stehengelassen wird, sagt Oldag.

Völlig überraschend war in Bonn die DSV-Präsidentin Gabi Dörries zurückgetreten. Auch die Vizepräsidentin Andrea Thielenhaus, zuständig für den Bereich Finanzen, hatte ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Wegen der Bonner Beschlüsse würden sie keine Basis mehr für eine weitere Arbeit in dem Führungsgremium der deutschen Schwimmer sehen.

Auf Antrag des badischen Landesverbandes war gleich zu Beginn der Veranstaltung ein zentraler Punkt in Dörries' Reform-Konzept von der Tagesordnung gestrichen und auf die nächste ordentliche Mitgliederversammlung im Mai verschoben worden: eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um 60 Cent pro Mitglied und Jahr auf 1,40 Euro. Es wäre die erste Erhöhung seit 30 Jahren gewesen. „Was gibt es heute noch zum Preis von 1985?“ Auch so hatte Dörries zuvor geworben.

Oldag hätte für die Erhöhung gestimmt. Er sieht sie als notwendig an. Aus seiner Sicht habe Dörries es in den vergangenen zwei Jahren geschafft, den DSV „wieder auf solide Füße zu stellen“. Sie habe es geschafft, den Weg zur Modernisierung des Verbandes freizumachen. Den Weg zu klaren Strukturen, was die Olympiastützpunkte und Stützpunkttrainer anbelangt.

Förderung nur durch sportliche Erfolge

Zu Hierarchien, in denen kompetente Abteilungsleiter schnelle Entscheidungen treffen können, statt aufs Votum von 18 Landesfürsten angewiesen zu sein. Zu solider Kassenlage. Seit Jahren ringt der DSV um eine Konsolidierung. Um mehr Förderung durch das Bundes-Innenministerium (BMI) zu bekommen, braucht er genau das, was er seit Jahren zu wenig hat: sportliche Erfolge.

„Der DSV ist der Impulsgeber für die Politik“, sagt Oldag. Und ohne Spitzenschwimmer würden alle anderen Bereiche auch leiden. Er wisse, dass Bremen nicht die Infrastruktur für Olympiasieger habe. Er kenne aber den Stolz in der Bremer Szene auf Weltklasse-Athleten mit Bremer Wurzeln. Früher Hendrik Feldwehr, derzeit Florian Wellbrock. Die Szene brauche Idole, sagt Oldag. Er hält das für etwas Existenzielles. Er könne Jungen und Mädchen nur motivieren, wenn er ihnen Wege zeigen kann, sich einen Lebenstraum erfüllen zu können.

Dörries hatte in ihrem Wahlprogramm drei große Komplexe benannt: eine neue Satzung, ein neues Marketingkonzept und ein neues Finanzkonzept. Die neue Satzung ist in Bonn verabschiedet worden. Sie soll Grundlage für eine DSV-Reform sein. „Aber dafür werden Gelder benötigt“, sagt Oldag. Ja zur Reform, Nein zur Finanzierung? Oldag ist völlig frustriert, wie das auf dem Verbandstag gelaufen ist. „Wenn große Verbände da nicht mitziehen und meinen, ihre Macht zeigen zu müssen, dann ist das Präsidium handlungsunfähig“, sagt er. Als Vertreter eines so kleinen Landesverbandes wie Bremen könne er da nichts ausrichten.

18 Landesverbände hat der DSV. Bremen macht mit seinen 7000 Mitgliedern, die in rund 30 Vereinen organisiert sind, nur 1,1 Prozent aller DSV-Mitglieder aus. Durch die Beitragserhöhung hatte sich die DSV-Spitze zusätzliche Einnahmen von mehr als 300 000 Euro erhofft. „Es wird immer wieder gefragt, warum der deutsche Schwimmsport gegenwärtig so erfolglos ist. Heute haben die Fragenden eine Antwort erhalten“, schrieb die Athletensprecherin Dorothea Brandt auf Facebook angesichts der verschobenen Erhöhung.

Landesverbände befürchten auf Kosten sitzen zu bleiben

Angeblich befürchten einige Landesverbände, auf den Kosten sitzen zu bleiben. Der DSV stellt den Landesverbänden jeweils Rechnungen, die diese an ihre Vereine weitergeben. „Ihr habt heute den Grundstein für das Ende des Leistungssports im DSV gelegt. Ihr habt heute langfristig die olympischen Träume vieler Aktiver zerstört oder ihnen zumindest auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 einen weiteren Fels in den Weg gelegt“, schrieb Brandt.

Oldag fragt sich jetzt: Wofür wird ein neues Präsidium stehen? Welchen Stellenwert wird es dem Spitzensport geben, was für Ziele formuliert es? Aktuell werden die Geschäfte im DSV von den Vizepräsidenten Uwe Brinkmann und Wolfgang Hein geführt. Oldag hat immerhin die Hoffnung, dass der eingeschlagene Weg zu Reformen doch noch zu Ende gebracht wird. Und dass nun wenigstens auf der Mitgliederversammlung im Mai die Beitragserhöhung kommt.

Was wäre das dann, wenn man im Mai beschließt, was man im Dezember hätte beschießen können? Und damit eine engagierte Präsidentin losgeworden ist? Auf jeden Fall wohl schon mal vergeudete Zeit? „Ja“, sagt Oldag, „so sieht's aus.“