Sie beklagen die Ausfälle von Adrian Rüttjerott (Rückenprobleme), Dennis Behrmann (Schulterbeschwerden), Melvin Bülow (Kopfverletzung) und Igor Hergert (umgeknickt). „Wie schwerwiegend die einzelnen Verletzungen sind, werden wir bald nach den ärztlichen Diagnosen wissen“, sagte SVGO-Trainer Holger Langer.

Seine Mannschaft startete mit dem 21:16-Erfolg über die HSG Wagenfeld/Wetschen (Landesklasse) ins Turnier, bevor ihr die HSG Phönix (Regionsoberliga) ein 13:13 abknöpfte. Das hart umkämpfte 19:20 gegen die HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf (Landesklasse), gecoacht vom früheren SVGO-Trainer Gerd Anton, kostete die Gelb-Blauen einige Verletzungen, weshalb die personell stark dezimierten Bremer im letzten Spiel gegen den Ligarivalen TSV Daverden mit 10:27 Schiffbruch erlitten. Im Gegensatz zu den personellen Ausfällen stellten Holger Langer die ausprobierten 6:0- und 5:1-Abwehrvarianten grundsätzlich zufrieden. Im Tor präsentierten sich Bastian Entelmann und Michael Mulinski in guter Verfassung, auf Rechtsaußen spielte Igor Hergert stark auf.

Drei Tage vorher zog der SV Grambke-Oslebshausen im Test beim Weser-Ems-Landesligisten Wilhelmshavener SSV mit 30:35 den Kürzeren. „Als ich in den ersten 20 Spielminuten die Stammformation eingesetzt hatte, lief es richtig gut“, blickte der SVGO-Coach zufrieden auf den 8:8-Zwischenstand. Danach experimentierte er viel mit der 6:0-Deckung und verschiedenen Aufstellungen im Innenblock, was zulasten des Ergebnisses ging.

Im Angriff klappte der erstmals ausprobierte Umstieg mit Adrian Rüttjerott und Dennis Behrmann auf zwei Kreisläufer, was insbesondere den beiden Flügelspielern Melvin Bülow (8 Tore) und Igor Hergert (10/3 Tore) zugute kam. „Da hatten wir geduldig gespielt, sodass unsere Außen frei zum Wurf kamen“, sagte Holger Langer.