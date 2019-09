Micha Phil Görler (frei)

Stand es nach den Eingangsdoppeln noch 1:1, so konnte in der ersten Einzelrunde nur Karin Böker für Huchting punkten, während Mandy Ehrlicher und Andrea Lau-Flohr zusammen mit Rojin Aydin ihre Spiele gewannen. Habenhausen ging mit 4:2 in Führung. Im zweiten Einzeldurchgang bewies Aydin Nervenstärke und blieb nach fünf spannenden, hart umkämpften Sätzen siegreich. Es war Ehrlicher im dritten Durchgang vorbehalten, mit einem weiteren Sieg den Sack zuzumachen zum 8:4-Endstand. Die Damen des ATSV Habenhausen sind mit inzwischen drei Siegen und nur einer Niederlage gut in die Saison gestartet.

Etwas älter schon ist Micha Phil Görler, der mit seinen 18 Jahren mit den ersten Herren in der Verbandsliga Nord startet. Aus der Jugend hat er sich, wie Jahre zuvor seine Mannschaftskollegen Yannick und Patrick Möhle, bis in die erste Mannschaft vorgekämpft. Auch er zeigte im jüngsten Spiel seiner Mannschaft einmal mehr sein Talent, als er bei der 3:9-Niederlage gegen den Ligafavoriten TV Hude den einzigen Punkt im Einzel erringen konnte. In fünf mitreißenden, von hochklassigen Ballwechseln geprägten Sätzen gelang es ihm, sich gegen Gerrit Meyer durchzusetzen. Die erste Huder Mannschaft gilt als Favorit der Liga, gleichwohl hatte Habenhausen in drei weiteren Fünf-Satz-Spielen durchaus gute Chancen auf ein etwas ausgeglicheneres Ergebnis. Ihr erstes Saisonspiel hatte das Team um Justin Gomez in einer geschlossenen Mannschaftsleistung zuvor souverän mit 9:2 gegen die TuSG Ritterhude gewonnen.

Die zweite Mannschaft ist mit ihrem Saisonstart in der Bezirksoberliga West ebenfalls zufrieden. Nach einem Sieg gegen den Geestemünder TV waren die Herren um Daniel Henrichs optimistisch in die Begegnung gegen Aufsteiger Tura Bremen gegangen. Sie konnten noch mit 2:1 aus den Doppeln starten, mussten sich in den ersten Einzeln nach intensivem Kampf über vier beziehungsweise fünf Sätze jedoch geschlagen geben. Erst Niklas Gawrischtschuk gegen Eugen Butsch und Daniel Henrichs gegen Tim Otterbein brachten Habenhausen wieder mit 4:3 in Führung. Nico Wendenburg glich nach fünf spannenden Sätzen für Tura aus, 4:4. Uli Bergmann und Robert Tapken punkteten für Habenhausen, jeweils anschließend aber auch Hillebrand und Otterbein für TuRa. Wieder unentschieden, 6:6. Fast alle Spiele gingen über vier oder sogar fünf Sätze. Tolle Ballwechsel, Spannung pur. Dann gelang es Henrichs und Mönch, Habenhausen 8:6 in Führung zu bringen. Aber ein weiteres Mal konnte Wendenburg im fünften Satz doch noch den Sieg erringen. Im Entscheidungsdoppel erkämpfte Tura sich den Siegpunkt zum 8:8-Unentschieden.

Die dritte Mannschaft um Holger Mönch musste sich in der Bezirksliga OHZ/VER/HB nach ihrem Sieg gegen Stendorf dem TSV Posthausen mit 7:9 denkbar knapp geschlagen geben. Die Partie endete erst nach fünf Sätzen im Entscheidungsdoppel. Von sieben Fünf-Satz-Spielen konnte Posthausen damit fünf für sich entscheiden. Alle Spiele waren heiß umkämpft. Im Endergebnis war sogar das Satzergebnis positiv für Habenhausen. Bereits zwei Tage später kam der FC Hambergen II zu Gast. Der Start aus den Eingangsdoppeln verlief mit 2:1 noch ganz ordentlich. Danach jedoch gelang es zunächst nur Mannschaftsführer Holger Mönch, sein Spiel gegen Sascha Spiewack zu gewinnen. Die weiteren drei Einzel gingen alle an Hambergen. Habenhausen lag also 3:4 zurück, bevor Aishwarya Bidri und Uli Bergmann mit ihren Siegen im unteren Paarkreuz das Spiel drehen konnten. Jetzt ließ Habenhausen nichts mehr anbrennen. Holger Mönch besiegte nach hartem Kampf im fünften Satz Tarek Raudszus. Maik Hohmann setzte sich gegen Spiewack durch. Jörg Severin benötigte noch einmal fünf Sätze gegen Tobias Krüger, bevor Joachim Kuhn den Siegpunkt zum 9:4-Endstand gegen Andre Steffens erkämpfen konnte.