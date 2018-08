Noch bis zum 31. August läuft die Ausschreibungsphase. Mit den Preisen honorieren der DFB und seine Landesverbände das Engagement der deutschlandweit etwa 1,7 Millionen ehrenamtlichen und freiwilligen Vereinsmitarbeiter. Die aktuelle Ausschreibungsphase läuft noch bis zum 31. August 2018, für die engagiertesten Familien sogar noch bis zum 10. September 2018.

DFB-Ehrenamtspreis und „Club 100“: Vergangenes Jahr feierte der DFB-Ehrenamtspreis 20-jähriges Jubiläum, heute startet er in die nächste Runde. Jeder Verein hat die Möglichkeit, hoch engagierte Vereinsmitarbeiter durch eine Bewerbung zu nominieren. Alle Preisträger werden zu einem Dankeschön-Wochenende eingeladen, in dessen Rahmen sie auch ihre DFB-Ehrenamts-Urkunden und eine DFB-Uhr erhalten. Von den bundesweit 272 Kreissiegern werden zudem 100 Ehrenamtliche in den „Club 100“ des DFB aufgenommen. Hier winken neben der Einladung zur offiziellen DFB-Ehrungsveranstaltung ein Länderspielbesuch und eine Auszeichnung innerhalb des eigenen Vereins.

Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt: Dieser Förderpreis richtet sich speziell an Kinder- und Jugendtrainer sowie Jugendleiter im Alter von 18 bis 30 Jahren. Auch hier werden aus jedem Fußballkreis Sieger ausgezeichnet, so dass jährlich bundesweit 272 „Fußballhelden“ gekürt werden. Erst im Frühjahr führte die aktuellen Preisträger eine fünftägige Fußball-Bildungsreise in die Sonne Spaniens, in Zusammenarbeit mit KOMM MIT, dem DFB-Kooperationspartner im Bereich der Anerkennungskultur. Dort wurde den „Fußballhelden“ theoretisches und praxisnahes Wissen vermittelt – Wissen, das sie ganz einfach in ihre tägliche Vereinsarbeit integrieren können.

Die Engagierteste Familie: Es gibt sie in jedem Verein, eine Familie, ohne die das Vereinsleben gar nicht wirklich vorstellbar wäre, die in Vorständen sitzen, Turniere und Vereinsfeste ausrichtet oder ganze Abteilungen organisieren und Fahrten. Um diesen Familien „Danke“ zu sagen, möchte sich der BFV auch in diesem Jahr wieder bei den aktivsten Familien aus den Kreisen Bremen-Stadt, Bremen-Nord und Bremerhaven für Ihr Engagement bedanken und diese ehren. Weitere Informationen und die Meldebögen zu allen Aktionen stehen auf der BFV-Homepage (www.bremerfv.de) bereit.