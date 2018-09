Stolz präsentiert Nadine Spiegel ihre in Kiel erkämpften Medaillen. (Christina Kuhaupt)

„Die Ehrung setzt etwas Besonderes ins Rampenlicht: euch“, sagte Anke Precht, die Vorsitzende von Special Olympics Bremen (SOB). Und ganz besonders wurde dieser Empfang dann auch. Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) hatte die Bremer Medaillengewinner bei den nationalen Spielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Kiel im Mai dieses Jahres ins Rathaus eingeladen – und stolz präsentierten die Aktiven noch einmal ihre Edelmetallplaketten. „Der Empfang bedeutet mir ganz viel“, sagte SOB-Athletensprecherin Vanessa Giesenberg, die in Kiel Silber und Bronze gewonnen hatte.

Vor allem an Christa Beimel lag es, dass der Empfang mit Vertretern von Special Olympics Deutschland, den SOB-Beiratsmitgliedern Marco Bode und Willi Lemke, der Sportdeputationsvorsitzenden Ingelore Rosenkötter und Landessportbundspräsident Andreas Vroom am Ende sehr bewegend wurde. Spontan bat die bei der Lebenshilfe beschäftigte Sportlerin Christa Beimel ums Wort – und bedankte sich, schließlich unter Tränen, bei ihrer Trainerin Aileen Neu für „die wunderschönen Tage in Kiel“. „Heute bekommen die Sportler noch einmal den verdienten Raum für ihre Leistungen“, sagte Anke Precht, die in ihrer Rede auch an die vielen Helferinnen und Helfer aus dem Umfeld erinnerte.