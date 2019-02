Ron Hoffmann und Wiebke Liesenhoff freuen sich mit Janek Hadamovsky. (Privat, frei)

48 Stunden saß der Nationalmannschaftsruderer Anfang Januar auf dem Ergometer und holte sich die weltweite Bestmarke in der Altersklasse U20. Einige Tage danach kam die Bestätigung des internationalen Dachverbands Concept 2 und bestätigte, was alle schon wussten. Im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung des Bremer Ruder-Club Hansa wurde die Urkunde nun feierlich und mit lang anhaltendem Applaus von Trainingsleiterin Wiebke Liesenhoff und Ron Hoffmann, Vorstand für Finanzen, übergeben. „Die Hansa-Ruderer haben seine Leistung bei der Übergabe honoriert. Wir sind stolz auf Janek.“, so Liesenhoff.

Die Versammlung lief auch bei den anderen Punkten der Tagesordnung harmonisch. Der Kassenbericht wurde von den Prüfern ohne Beanstandung attestiert und von der Mitgliedschaft angenommen. Das Vorstandsteam wurde entlastet und bei den Neuwahlen weitgehend bestätigt. Vorsitzender Klaus Michael und der stellvertretende Vorsitzende Finanzen, Hoffmann, wurden wiedergewählt. Neue stellvertretende Vorsitzende für den Sport ist Gertraude Frischmuth. Für die Rechnungsführung ist nun Christina Tuz benannt, die den beruflich nach Tokio verzogenen Hans-Christoph Brumberg ablöst. Kim Schlingmann, die bereits in 2018 kommissarisch die Aufgaben der Ruderwartin wahrnahm, wurde offiziell im Amt bestätigt. Die weiteren Posten zur Organisation des Vereinslebens um Haus und Material sowie das gesellschaftliche Leben wurden im Amt ebenso wiedergewählt.

Anträge zu Beitragen oder anderen Themen lagen nicht vor, so dass die jährliche Pflicht der Hauptversammlung in nur zwei Stunden abgeschlossen war. Umso mehr Raum blieb, den Weltrekordler und die Sieger der Kilometerpreise 2018 zu ehren.

Sieger der Kilometerpreise für die meisten geruderten Kilometer in 2018, Ü60: Bothilde(3167 km) und Hermann Meyer-Richtering (3041 km); 32 - 60 Jahre: Kathja Kuhn (2087 km) und Stephan Noffke (1397 km); 19 - 31 Jahre: Svenja Becker (762 km) und Ron Hoffmann (511 km); 15 - 18 Jahre: Olga Gohr (1052 km) und Jonah Lohse (1367 km); 10 - 14 Jahre: Nora Gohr (609 km) und Fynn Anders (670 km).