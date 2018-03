So wie gegen SSF Fortuna Bonn wollen die Spielerinnen des TV Eiche Horn auch am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Ostbevern jubeln. (Hansepixx)

Osterferienzeit ist Skizeit – zumindest für Joana Kahrs. Genau das hatte die junge Volleyballerin auch ihren Trainern Gert Stürmer und Marcus Lentz vor dem Saisonstart in der Dritten Liga mitgeteilt – und mit einem Blick auf die beiden letzten Ansetzungen im Spielplan im Spaß vorausgeschickt: „Wenn es in den beiden Partien aber noch um den Aufstieg geht, werde ich natürlich in den Winterurlaub später nachfahren.“ Nun muss sie zu ihrem Wort stehen, denn das, was vor Saisonbeginn auch die kühnsten Optimisten beim TV Eiche Horn nicht auf dem Zettel gehabt haben, ist eingetreten. Tatsächlich geht es für die Bremerinnen genau in den letzten beiden Spielen am Sonntag beim Tabellenzweiten Ostbevern und am 25. März in eigener Halle gegen Spitzenreiter Aligse um die Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Liga. Wieder einmal, muss man im Falle des TV Eiche Horn schon sagen. Für Joana Kahrs ist der Aufstiegskampf allerdings eine Premiere – und das ist mindestens erstaunlich.

Denn vor rund eineinhalb Jahren spielte sie noch für den Landesligisten TuS Tarmstedt und hätte nicht im Traum daran gedacht, irgendwann einmal um den Zweitliga-Aufstieg zu kämpfen. „Sportbegeistert war ich schon immer und habe in Tarmstedt neben Volleyball auch Fußball gespielt, aber nie leistungsmäßig, das war eben meine Familie“, sagt sie. Doch mit ihren 189 Zentimetern Körperlänge hat die 20-Jährige etwas, was sie für jede hochklassige Volleyballmannschaft interessant macht. Ihr damaliger Trainer Jürgen Schnakenberg, der mittlerweile auch in Horn trainiert, hatte sie bei Gert Stürmer und Marcus Lentz ins Gespräch gebracht. „Wir haben Joana angeboten, erst einmal neben ihrem normalen Training auch in Horn mitzumachen. Wir wollten sie ganz vorsichtig an das höhere Niveau heranbringen. Das war der Anfang einer Erfolgsgeschichte“, sagt Gert Stürmer.

Erstes mühsames Lehrjahr hat sich gelohnt

So durchlief Joana Kahrs erst einmal ein mühsames Lehrjahr. „Das war mir aber bewusst. Das war für mich plötzlich ein ganz anderes Spiel geworden, viel schneller und technisch anspruchsvoller. Vorher habe ich einfach nur gespielt“, sagt die Auszubildende im Groß- und Außenhandel. Auch die Trainer sahen das Ganze eher perspektivisch. „Talent und Größe waren vorhanden, aber wir wussten, dass noch viel Arbeit vor uns liegt“, sagte Gert Stürmer. Mit ihrer professionellen Einstellung stellte sich Joana Kahrs aber dieser Herausforderung.

Joana Kahrs (links), hier im Bild mit Hanna Frackmann, durchlief ein mühsames erstes Ausbildungsjahr. (Hansepixx)

Ihre sportlichen Ziele blieben zunächst bescheiden, und so war sie in ihrer ersten Saison in Horn „froh, wenn ich überhaupt mal einen Satz gespielt habe“. Doch dieses Ausbildungsjahr hat sich für Joana Kahrs gelohnt, denn in der aktuellen Saison avancierte sie von der Bankdrückerin zur Stammmittelblockerin und hat den Sprung über vier Ligen tatsächlich gemeistert. „Jetzt ist sie bei uns nicht mehr wegzudenken. Dass wir in diesem Jahr bislang so stark spielen, wäre ohne Joana nicht möglich gewesen. Ihre einbeinigen Überkopfangriffe sind einfach überragend“, sagt Gert Stürmer.

„Diese Saison hat mir großes Selbstvertrauen gegeben“, sagt Joana Kahrs. Und das kann sie gegen Ostbevern und Aligse gut gebrauchen. Horn benötigt für das ganz große Ziel zwei Siege. „Ich will gewinnen, aber auch eine Niederlage würde mich nicht umhauen. Für mich bleibt dies trotzdem eine absolute Mega-Saison.“