Applaus für ein starkes Saisonfinale: Horns Trainer Marcus Lentz. (Hansepixx)

Bremen. Volleyball-Drittligist TV Eiche Horn hat ein Ausrufezeichen hinter eine starke Saison gesetzt und die abschließende Heimpartie gegen den Meister SF Aligse mit 3:2 (25:19, 17:25, 15:25, 25:22, 15:12) gewonnen. Während Aligse dieser eine Punkt reicht, um den Kontrahenten BSV Ostbevern im Titelrennen auf Distanz zu halten, schließen die Hornerinnen die Spielzeit auf Rang drei ab. "Das war nochmal ein echtes Volleyballfest, das alle begeistert hat", schwärmte Eiche-Trainer Marcus Lentz. "Und es war ein toller Abschluss einer tollen Saison. Wir sind alle megaglücklich."

Mehr als 300 Zuschauer, darunter eine Hundertschaft aus Aligse, hatten sich auf den Weg in die Berckstraße gemacht, um bei diesem Saisonfinale live dabeizusein. Während Horn nach der unglücklichen Niederlage eine Woche zuvor im Spitzenspiel in Ostbevern bereits aus dem Titelrennen war, benötigte Aligse zumindest noch einen Zähler, also zumindest zwei Satzgewinne, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Der Gast stand unter Druck – und agierte zu Beginn auch merklich nervös. Ganz anders der TV Eiche, der völlig unbeschwert aufspielen konnte und zunächst ein echtes Feuerwerk abbrannte.

Aligse war sichtlich beeindruckt, konnte sich nach verlorenem ersten Satz aber etwas befreien. Angetrieben von den mitgereisten Fans steigerte sich der Spitzenreiter und gewann die Durchgänge zwei und drei. Die Szenerie nach dem gewonnenen Satzball zum 25:15 war dann schon etwas kurios: Aligse jubelte, Aligse feierte. Auf dem Parkett und auf der Tribüne. Es wurde abgeklatscht, es wurde gesungen – obwohl die Partie noch nicht beendet war.

"Damit war bei denen dann vielleicht auch etwas die Luft raus", sagte Lentz – ohne aber die Horner Leistung dadurch schmälern zu wollen. Denn der TVE, bei dem Julia Färber nach ihrer langen Verletzungspause (Schulter) ein glänzendes Comeback feierte und im Tiebreak mit herausragenden Aktionen sogar zur Matchwinnerin wurde, gab alles dafür, die starke Rückrunde mit dem zehnten Sieg im elften Spiel zu krönen. "Wir waren nochmal richtig im Flow", sagte Marcus Lentz nach einem "auch emotional richtig guten Abschluss – wir sind alle sehr froh und lassen die Saison jetzt mit einem schönen Mannschaftsessen ausklingen".

TV Eiche Horn: Frackmann, Färber, Hanke, Kahrs, Kappler, Neddermann, Schulze, Sobieraj, Zepelin, Giese.