Horner Neuzugänge: Die Schwestern Aileen und Justine Husmann sowie Anniken Tefs (von rechts). Auf dem Foto fehlt Katrin Wendling. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Bremen. Die SF Aligse lässt die Volleyballerinnen des TV Eiche Horn nicht los. Mit einem grandiosen 3:2-Erfolg über den Meister beendete die Mannschaft von Trainer Gert Stürmer die vergangene Drittliga-Saison, verpasste als Tabellendritter aber den Aufstieg in die Zweite Liga. Jetzt gibt es am 9. September ein Wiedersehen mit dem Erzrivalen, wenn sich die Bremerinnen beim Testspiel in Aligse den Feinschliff für den Saisonauftakt am 15. September gegen Fortuna Boden holen wollen.

Dazwischen lag eine kurze Zeit der Enttäuschung über die verpasste Chance, die dann aber doch schnell großer Genugtuung wich. "Natürlich sind wir in der spannenden Endphase heiß gelaufen – auch wenn der Aufstieg nie unser erklärtes Ziel war. Am Ende sind wir nach der ersten Trauer als Spieler und Trainer dann doch zu der Erkenntnis gelangt, letztlich eine Riesensaison gespielt zu haben", sagt Gert Stürmer, der das Team gemeinsam mit Marcus Lentz und Physiotherapeutin Anke Eyink auch weiterhin betreut.

Dass die Hornerinnen diesmal von vornherein als einer der Favoriten ins Rennen gehen, ist für Stürmer kein Automatismus. "Dazu sind die Zweitliga-Absteiger Sorpesee und Senden zu stark. Wir wollen wieder früh den Klassenerhalt sicher haben und uns dann in die Spitzengruppe orientieren. Der Mannschaft tut es gut, sich Ziele zu setzen, die sie nicht unter Druck setzen." Erste Aufschlüsse über den Leistungsstand gibt es an diesem Sonntag, wenn der Klassenkonkurrent TV Cloppenburg im Rahmen eines Mini-Turniers um 11 Uhr an der Berckstraße aufschlägt.

Grundsätzlich dürften die Hornerinnen auch diesmal stark genug sein, den Meisterschaftskampf spannend zu gestalten. Der Kader ist größtenteils zusammen geblieben – und die Neuzugänge sind vielversprechend. Bereits frühzeitig war sich Gert Stürmer mit den Husmann-Schwestern Aileen (Libera) und Justine (Diagonal) einig. Die beiden Ur-Neustädterinnen fragten nach dem Regionalliga-Abstieg der BTS in Horn nach, Stürmer nahm dieses Angebot dankend an. "Beide sind sehr annahme- und abwehrstark. Sie passen gut zu uns", sagt der Trainer.

Gleiches gilt für Katrin Wendling, die es aus beruflichen und privaten Gründen nach Bremen zog. Sie spielte zuletzt beim Ligakonkurrenten Tuspo Weende, mit dem sie aber den Gang in die Regionalliga antreten musste. "Sie ist gelernte Außenangreiferin, aber da sind wir schon ziemlich gut besetzt. So habe ich ihr das unmoralische Angebot gemacht, bei uns auf der Diagonalposition zu spielen," sagt Stürmer. Seit rund einer Woche ist Anniken Tefs dabei, die es aufgrund ihrer Ausbildung nach Bremen zog. Die Außenangreiferin spielte zuletzt im Ausbildungsteam des Erstligisten SC Potsdam in der Dritten Liga Nord.

Nicht mehr dabei ist Mittelblockerin Kathinka Kappler aus beruflichen Gründen, ebenso müssen die Hornerinnen ohne Henrike Loop planen – und Katharina Schulze wird künftig in der Horner Zweitvertretung als Spielertrainerin auflaufen. Apropos Horner Zweite: der Regionalliga-Aufstieg der Mannschaft von Jürgen Schnakenberg wäre fast untergegangen, dabei ist der für Stürmer ein echter Glücksfall. "Die Teams rücken jetzt nicht nur vom Leistungsniveau noch enger zusammen, was auch viel mit den ehemaligen Spielerinnen aus der Ersten zu tun hat, die jetzt die Zweite verstärken", sagt Stürmer. Dazu gehört unter anderem auch Anke Eyink.

Bestes Beispiel für die Zusammenarbeit ist Beke Giese, die bereits in der vergangenen Saison als Standby-Spielerin zur Verfügung stand und weiter als Aushilfe parat steht. "Beke soll sich auf keinen Fall bei uns festspielen – sie kann uns aber enorm helfen, wenn wir auf der mit nur zwei Spielerinnen besetzten Mittelblockposition Probleme bekommen sollten", so Stürmer.

Die Hornerinnen sollten ihre Aufstiegsambitionen nicht ganz beiseite schieben. Läuft sportlich alles annähernd ideal, würde auch einem nächsten Zusammentreffen mit Aligse in der kommenden Saison nichts mehr im Weg stehen. Dann aber wieder im Punktspiel – in der Zweiten Liga.

Kader: Ina Schulze, Linda Neddermann, Julia Färber, Anniken Tefs, Hanna Frackmann, Bernice Andoh, Katrin Wendling, Jessica Sobieraj, Justine Husmann, Anne Hanke, Aileen Husmann, Sandra Zepelin, Joana Kahrs, Beke Giese.