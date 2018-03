Der Musiker Jörg Assmann hat sein Fahrrad gegen das Snaix-Neuro-Bike getauscht. (Christina Kuhaupt)

Über den Pausenhof der Gesamtschule Bremen-Ost kurvt ein Mann mit einem Fahrrad. Er ist weder Schüler, noch Lehrer. Es ist Jörg Assmann, Streicher der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Und auch ein Fahrrad fährt er nicht, doch das sieht man nur auf den zweiten Blick. Erst als seine Kollegin Magdalena Fischer nach neugierigem Zusehen fragt, ob sie das spezielle Rad auch einmal ausprobieren darf, wird klar: Das ist kein Fahrrad, auch wenn es im Prinzip wie eines aussieht. Denn während ein geübter Fahrer wie Assmann problemlos über den Pausenhof fährt, kommt eine Anfängerin wie Fischer auf dem Snaix-Neuro-Bike keine zwei Meter weit. Das Snaix ist ein Gefährt, das aussieht wie ein Fahrrad. Zwei Räder, Pedale, Bremsen und auch ein Lenker. Der Unterschied: ein Gelenk in der Mitte des Rahmens.

Durch das Gelenk wird das Rad instabil. „Wenn man normal in die Pedale tritt, knickt das Fahrrad sofort weg“, sagt Assmann. „Man muss dann einen Weg finden, so daraufzutreten, dass man es trotzdem gradehalten kann.“ Der Lenker ist lediglich dazu da, die Hände abzulegen – nicht, um zu lenken. Wie steuert man das Rad? Durch eine Gegenbewegung mit dem Rücken? „Wahrscheinlich“, sagt Assmann und lacht. „Ich kann das überhaupt nicht erklären.“ Er ­mache das ganz intuitiv.

Jörg Assmann hat sein Fahrrad komplett durch das Snaix Neuro-Bike ersetzt. (Christina Kuhaupt)

Dabei sei er bei seinen ersten Versuchen auch nicht weit gekommen. „Im allerersten Moment denkt man: Das geht ja gar nicht“, erinnert sich Assmann an seinen ersten Fahrversuch. „Das ­Anfahren ist der schwerste Moment“, sagt Assmann. „Wenn es rollt und man es nur in Gang halten muss, ist die Krafteinwirkung, die das Knicken verursacht, nicht so stark.“ 20 Minuten Übung habe er gebraucht, um die ersten Meter fahren zu können.

Mittlerweile beherrscht er das Snaix so gekonnt, dass er damit sein Fahrrad komplett ersetzt hat. Ob im Alltag oder im Urlaub, Assmann fährt mit dem Snaix. Geschwindigkeit? „Wie mit einem richtigen Fahrrad.“ Das Snaix gibt es auch mit einer Gangschaltung, fünf Gänge bietet Assmanns privates Snaix. Bergauf und bergab, beides kein Problem. Wichtig sei, die Hand immer an der Hinterradbremse zu haben, sagt Assmann. „Das ist die Versicherung, wenn das Rad ins Schlingern gerät, denn bremst man hinten, zieht es sich wieder gerade.“

Ausgezeichnete Idee

Auf das Rad gekommen ist Assmann über Albert Schmitt, den Geschäftsführer der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Der hatte den Entwickler des Snaix, Engelbert Rolli, bei einer Preisverleihung der ­Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ kennengelernt. In dem von der Bundesregierung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie gegründeten Ideenwettbewerb wurden sie beide ausgezeichnet: 2008 die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen für ihr Zukunftslabor Orchesterschule, bei dem die Proberäume im selben Gebäude wie die Gesamtschule Bremen-Ost liegen. Das Snaix wurde 2009 gewürdigt, weil es „Spaß am Sport und völlig neue Therapiemöglichkeiten“ biete, so die Preisverleiher.

Entwickler Engelbert Rolli spricht von Braining statt Training – denn sowohl bei neurologischen als auch bei orthopädischen Erkrankungen soll das Snaix in der Prävention und in der Therapie helfen, zum Beispiel bei Schlaganfällen oder Rückenleiden. Eine Studie der Universität Mainz aus dem vergangenen Jahr legt nahe, dass das Training auf dem Snaix das Gehirn fitter für Lernerfolge macht.

An der Universität Salzburg hat Sportwissenschaftler Erich Müller das Snaix untersucht. In einem Kurzgutachten stellte er 2007 fest, dass das Snaix sich „sehr gut eignet, die zahlreichen tiefer liegenden Muskeln des Oberkörpers zu mobilisieren“. Der ­Effekt auf das neuronale System sei besonders stark durch das Training der Kreuzkoordination, so der Wissenschaftler. Dabei steuere die linke Gehirnhälfte die rechte Körperseite und umgekehrt.

„Das Snaix hat mich sofort fasziniert“, erinnert sich Albert Schmitt. Für ihn ist das Snaix ein Synonym für das, was das Bremer Orchester ausmacht: „Es sieht aus wie ein Fahrrad, aber es funktioniert grundlegend anders.“ So wie die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen zwar auftrete wie ein ­gewöhnliches Orchester, aber doch ganz ­anders funktioniere. Das Orchester gehört den Musikern, die Subventionierung durch das Land Bremen ist, verglichen mit anderen Orchestern, sehr gering – trotzdem sind die Bremer Kammerphilharmoniker weltweit gefragt.

Bei einem Konzert des Orchesters in Ludwigsburg traf Streicher Assmann den Entwickler des Snaix, Engelbert Rolli. Albert Schmitt konnte an der Reise nicht teilnehmen, aber bat Assmann, sich mit Rolli zu treffen. „Das war ein sehr netter Abend, wir waren gemeinsam essen, da erzählte er von dem Snaix“, erinnert sich Assmann. „Das klang so faszinierend, da habe ich eins bestellt.“

Die Trainingseffekte des Snaix kann Assmann nur schwer beurteilen. Rückenprobleme habe er vorher nicht gehabt und auch jetzt habe er keine. Wie sieht es mit dem Training für den Kopf aus? „Merkt man das nicht?“, fragt Assmann und lacht. „Nein, das kann ich nicht behaupten, auch wenn mir die Erklärungen einleuchten.“

Zur Sache: Seit zwei Monaten wird das Snaix-Neuro-Bike nicht mehr produziert. „Ob es jemals wiederbelebt wird, weiß ich nicht“, sagt Entwickler Engelbert Rolli. „Ich habe viel Geld verloren, das kann ich mir nicht mehr leisten.“ Dabei sei das Gerät medizinisch und sportlich hoch erfolgreich gewesen, sagt er. Ein Problem sei der Preis: „Es sieht aus wie ein Fahrrad, aber allein der Rahmen des Snaix kostet in der Herstellung das Zehnfache“, sagt Rolli. Das seien nur wenige bereit zu zahlen.

Er hatte verschiedene Anwendungen für das Prinzip des Snaix gesucht, etwa als Indoor-Trainingsgerät für Fitnessstudios oder zur Steuerung von Computerspielen bei gleichzeitigem Training. Doch keiner seiner Prototypen kam auf den Markt. Von der Wirkung ist Rolli überzeugt: „Lindsey Vonn hatte 2008 schwere Rückenprobleme“, erzählt Rolli. Irgendwann habe ihr Trainerstab bei ihm angerufen, mit dem Snaix fuhr er nach Salzburg und traf sich mit der US-Skifahrerin. „Nach einer Woche hat sich ihr Betreuer bei mir gemeldet und erzählt, was für riesige Fortschritte sie macht“, sagt Rolli. Auch mit Vonn selber habe er in Kontakt gestanden. „Sie war begeistert vom Snaix und hatte ihr persönliches immer dabei“, sagt der 73-jährige Rolli. Doch durchsetzen konnte sich seine Idee, zumindest vorerst, nicht.