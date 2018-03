Vorstand Andreas Vroom eröffnet den Jahresempfang des Bremer Sports in der Oberen Halle des Bremer Rathaus. (Frank Thomas Koch)

Einmal im Jahr, beim gemeinsamen Jahresempfang des Bremer Senats und des Landessportbundes (LSB), treten die erfolgreichen Aktiven des Bundeslandes nicht in Sportbekleidung, sondern in feiner Garderobe auf. LSB-Präsident Andreas Vroom (Foto) und Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) empfingen in der Oberen Rathaushalle 350 Gäste, unter ihnen mehr als 100 Aktive mit herausragenden Leistungen bei deutschen, Europa- oder Weltmeisterschaften im Jahr 2017, sowie 34 verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus bremischen Vereinen.

„Schön, dass es euch gibt“, rief Vroom den Gästen zu. „Ich bin bei dieser Veranstaltung jedes Mal wieder beeindruckt“, sagte Stahmann. Carmen Roth, Trainerin des Frauen-Fußball-Bundesligisten SV Werder und erst seit einigen Monaten in der Stadt, lobte in ihrem Grußwort die Offenherzigkeit Bremens. „Die Liebe zum Sport geht in Bremen über Werder hinaus“, sagte sie und ermunterte die leistungsbereiten Sportler, weiterhin „für ihren Traum zu kämpfen“.