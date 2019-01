Die Nachwuchssportler in der koreanischen Kampfsportart eiferten ihrem großen Vorbild nach und gewannen in der Disziplin Technik (Poomsae) zahlreiche Medaillen bei Meisterschaften. Auch die Judosportler trugen mit guten bis sehr guten Platzierungen bei Titelkämpfen und Turnieren erheblich zum Ansehen von Tura bei. Bei den Karate-Landesmeisterschaften in der Gesamtschule West stellte Tura den größten Teil der 40 Helferinnen und Helfer.

Zu den positiven Nachrichten gehörten das Abschneiden der ersten Herrenmannschaft in der Fußball-Landesliga nach dem Aufstieg in der vorletzten Saison, der dritte Bremer Titel der Ü60 in Folge und die Landesmeisterschaft der Ü40. Außerdem gewann Turas Ü32 die Futsal-Landesmeisterschaft.

Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft stieg in die Bezirksliga OHZ/VER/HB auf und spielt dort derzeit eine gute Rolle. Die zweite und dritte Tischtennis-Mannschaft gewannen in ihren Spielklassen die Herbstmeisterschaft.

Eine weitere Aufwärtsentwicklung zeigte auch die Boxabteilung von Tura, die in den letzten Monaten neue Kämpfer an den Start brachte. Kerstin Vennemeyer gewann als Niedersachsen-Meisterin ihren ersten Titel bei den Frauen bis 69 Kilogramm. Mit Freude wurden im Bremer Westen das an Aktivitäten und Veranstaltungen reichhaltige Programm der Kanuabteilung von Tura in Lesum und die umfangreichen Angebote der Senioren verfolgt. Im Bereich des Fitness- und Gesundheitssports setzte sich die positive Entwicklung bei Tura fort. Erfolgreich haben Markus Berger und Alexander Hartung an unterschiedlichen Ausbildungsgängen teilgenommen und nach den entsprechenden Prüfungen die dazugehörigen Zertifikate erworben. Diese neuen Qualifikationen sind die Grundlage für den weiteren Ausbau der Angebote der Gesundheitswerkstatt und des Studios bei Tura.

Aktiv beteiligte sich der Verein auch an der Kampagne im Bremer Westen zum Thema „Westbad-Neubau: Ausbau statt Schrumpfkur!“ Helmut Zachau vom Gesundheitstreffpunkt und Tura-Vizepräsident Gerd Schweizer übergaben Bürgermeister Carsten Sieling über 1400 Unterschriften von Bürgern und von mehr als 40 Organisationen.

Steigende Bevölkerungszahlen, immer mehr Nichtschwimmer (81 Prozent der Drittklässler im Bremer Westen können nicht schwimmen!) und gleichzeitig verkleinerte Wasserflächen passen nicht zusammen, so die Argumentation von Tura. Pressesprecher Ekkehard Lentz: „Der Bremer Westen braucht ein großes und modernes Bad. Und Eintrittspreise, die sich alle leisten können.“

Die nächste Jahreshauptversammlung von Tura ist für den26. März 2019 einberufen worden. Dann finden komplette Neuwahlen zu den Gremien des Vereins statt. Am 2. Februar lädt Tura zum traditionellen Rodel- und Wandertag in den Harz ein. Besonders freut sich Tura auf den 14. März, den bundesweiten Kinostart des Films „Trautmann“ mit David Kross in der Titelrolle. Bernd Trautmann, 1923 in Bremen geboren, trat 1931 als Mitglied bei Tura ein. In den 1950er Jahren stieg Trautmann als Torwart von Manchester City zum Weltstar auf. Ihm zu Ehren wurde der Platz vor dem Tura-Vereinszentrum vor fünf Jahren in „Bert-Trautmann-Platz“ benannt.