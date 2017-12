Bremen. Die Fischtown Pinguins können gegen die Iserlohn Roosters einfach nicht gewinnen – zumindest in der laufenden DEL-Saison. Am Mittwochabend verlor das Team von Trainer Thomas Popiesch auch das dritte Aufeinandertreffen gegen die Nordrhein-Westfalen. Die Roosters siegten daheim mit 3:1. Die ersten zwei Duelle entschied Iserlohn jeweils knapp 2:1 für sich.

Pinguins-Trainer Thomas Popiesch musste beim Tabellennachbar auf die Dienste von Jordan George verzichten. Der Stürmer flog am Montag aus familiären Gründen zu seinen Eltern in die USA. Er kehrt voraussichtlich Anfang Januar zurück. Auch ohne George begannen die Pinguins druckvoll. Mike Moore setzte in der ersten Spielminute die Scheibe an den Pfosten des gegnerischen Tores. Die Pinguins blieben unangenehm für die Gastgeber. Sie spielten aggressives Pressing und setzten Iserlohn im Spielaufbau früh unter Druck. Trotz einer starker Auftaktphase der Gäste gingen die Roosters in der 13. Minute in Führung.

Johannes Salmonsson spielte die Scheibe herrlich auf Chad Costello zurück. Der 31-jährige Amerikaner zog sofort ab und traf unhaltbar für Pinguins-Torwart Tomas Pöpperle zur 1:0-Führung. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und kamen zu weiteren Tormöglichkeiten. In Unterzahl vergaben sie eine Doppel-Chance durch Ross Mauermann und Jason Bast (18.). Thomas Popiesch konnte mit der Leistung seiner Spieler sehr zufrieden sein. Seine Pinguins gaben im ersten Drittel doppelt so viele Schüsse auf das Tor ab wie die Roosters.

Kaum zurück aus der Kabine, nutzten die Gastgeber allerdings eiskalt ihre erste Chance im zweiten Drittel zum 2:0 (21.). Aus Sicht der Bremerhavener traf mit Jack Combs ausgerechnet ein alter Bekannter. In der vergangenen Saison trug der US-Amerikaner noch das Trikot der Pinguins. Sein Treffer zeigte Wirkung bei seinen ehemaligen Teamkameraden, die danach nicht an die starke Leistung aus dem Anfangsdrittel anknüpfen konnten. Torwart Pöpperle verhinderte mit einer herausragenden Parade gegen Salmonsson (31.) die Vorentscheidung. Kurz vor der Pause sorgte Pinguins-Verteidiger Chris Rumble mit seinem Treffer zum 1:2 (38.) in Überzahl wieder für Spannung.

Im Schlussdrittel drängten die Gäste auf den Ausgleich und verpassten durch Chad Nehring (32.) das 2:2. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie hitziger, die Härte auf dem Eis nahm zu. Die Folge: Strafen auf beiden Seiten. In der 55. Minute hatten die Pinguins durch Mike Hoeffel erneut Pech mit dem gegnerischen Pfosten. Zwei Minuten später setzte der 28-Jährige den Puck ans Lattenkreuz. Popiesch setzte danach alles auf eine Karte. Er nahm Torwart Pöpperle vom Eis und brachte einen zusätzlichen Feldspieler – ohne Erfolg. Jack Combs schob den Puck ins leere Tor zum 3:1-Endstand (60.)

Vor der Partie lagen beide Teams mit 48 Punkten in der Tabelle gleichauf. Durch den Sieg zog Iserlohn in der Tabelle an den Pinguins vorbei. Die Bremerhavener verpassten den Sprung auf Platz fünf. Vor dem Weihnachtsfest müssen die Pinguins in der DEL noch einmal ran. Am kommenden Freitag gastiert der ERC Ingolstadt (19.30 Uhr) in der Bremerhavener Eisarena.