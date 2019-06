Johannes Maaß und Jonna Janssen teilen die Leidenschaft für das Rudern und sind auch privat ein Paar. (Christian Markwort)

Jonna kam mit knapp 13 Jahren zum Rudern, sie begleitete ihre Freundin Elli zum Training und probierte es selbst einmal aus. „Elli war damals schon im Leistungsbereich aktiv“, erzählt die Elftklässlerin vom Hermann-Böse-Gymnasium (HBG), „ich fing ganz entspannt in der Kindergruppe an und war sofort vom Rudern fasziniert.“ Allerdings legte sie kurz nach Beginn eine knapp einjährige Pause ein, weil sie in Kanada ein Austauschjahr absolvierte. „Ein Jahr ohne Rudern war echt hart“, erinnert sie sich, „in meinem Wohnort gab es leider keine Möglichkeit dazu, und die nächste Ruderstelle lag mehrere Autostunden vom Haus meiner Gastfamilie entfernt im Nirgendwo.“ Also musste sie sich in Geduld üben und begann unmittelbar nach ihrer Rückkehr sofort wieder mit dem Training.

Nur das schmale Boot zwischen sich und dem Wasser – für Jonna Janssen ist das „ein Gefühl von echter Freiheit“, versichert sie, „der Kopf wird frei und man konzentriert sich nur auf sich und das Ruderboot, das ist einfach ein tolles Gefühl.“ Das tägliche Training sei „hart, aber ich fühle mich danach unglaublich gut und total befreit“, betont die angehende Abiturientin. Zudem gefalle ihr das familiäre Flair innerhalb der Trainingsgruppe, mit der sie viel Zeit verbringt – und wo sie auch Johann Maaß kennengelernt hatte.

Der 17-Jährige besucht derzeit ebenfalls die elfte Klasse am HBG und fing vor etwa drei Jahren Feuer für den Rudersport, als auch er für ein Jahr in Kanada weilte – im Gegensatz zu Jonna allerdings auf der anderen Seite des zweitgrößten Landes der Erde, wo Rudern eine Art Volkssport ist. „In meinem Ort wurde Rudern als Schulsport angeboten“, erklärt der junge Mann, „vorher hatte ich noch nie in einem Ruderboot gesessen.“ Auch Johann sei augenblicklich vom Virus befallen worden, „weil es ein unglaublich toller Sport ist, bei dem ich vom Alltag total abschalten und mich voll auspowern kann“, beschreibt er die Faszination. Nach jedem Training sei er „total kaputt, aber auch total glücklich und zufrieden“, versichert er, auch bei ihm werde der Kopf frei, „und ich vergesse um mich herum alles, sobald ich das Boot ins Wasser gelassen und mich vom Ufer abgestoßen habe“.

Beide trainieren zwischen sechs- und neunmal in der Woche, motiviert werden sie dabei von ihren Zielen. „Ich möchte eine Medaille bei der deutschen Meisterschaft erringen“, erklärt Johann, Jonna dagegen möchte zunächst erst einmal weiter an ihrer Technik arbeiten und sich Stück für Stück weiter entwickeln. „Nach jedem Training tut mir mein Hintern noch ganz schön weh“, gesteht sie schmunzelnd. Auch Johann kämpft hin und wieder mit kleineren Blessuren, besonders die Hände sind häufig dick geschwollen und weisen bereits großflächige Schwielen auf. „Das gehört eben dazu“, meint er augenzwinkernd, „davon lasse ich mich aber ganz sicher nicht vom Rudern abbringen.“

Während Jonna in naher Zukunft zunächst erst einmal gemeinsam mit ihrer Trainerin Wiebke Liesenhoff ihre Technik weiter verfeinern möchte, verdeutlicht Johanns Trainerin Christina Einert, woran der ambitionierte Nachwuchs-Ruderer noch feilen müsse: „Johann arbeitet zielstrebig, hat eine hohe Eigenmotivation und ein gutes Körperbewusstsein“, skizziert die erfahrene Ruderin, „das ihm hilft, unter anderem technische Dinge gut umsetzen zu können.“ Allerdings neige er noch teilweise dazu, „zu ungeduldig zu sein und viele Sachen auf einmal machen zu wollen“, verdeutlicht sie. „Allerdings ist er sehr selbstkritisch und weiß sich sehr genau einzuschätzen.“ Zu den Zielen Johanns und eventuellen Erwartungen für die Zukunft äußert sich Christina Einert zuversichtlich: „Johann möchte in dieser Saison gerne im Juni bei den deutschen Jahrgangs-Meisterschaften aufs Treppchen fahren“, erklärt Einert, „mit der nötigen Souveränität traue ich ihm die Umsetzung seines Zieles durchaus zu und werde ihm auf seinem Weg dorthin voll unterstützen.“

Jonna selbst sieht vor allen Dingen im körperlichen Bereich noch einigen Nachholbedarf: „Um im Leistungsbereich erfolgreich sein zu können“, erklärt die junge Frau, „benötige ich vor allem noch mehr Übung.“ Neben ihrer Trainerin sei Johann ihr dabei eine große Hilfe. „Wir unterstützen uns im Training gegenseitig und pushen uns bei unseren Wettkämpfen“, meint sie lächelnd. „Das bringt uns beide weiter, wir hoffen auch in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein.“ Allerdings lasse sich die Schule immer wieder schwer mit den vielen Trainingseinheiten kombinieren, betonen beide, aber davon würden sie sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen – und das Ziel behalten sie stets fest im Blick.