Die 2. Bundesliga hat sich zuletzt selten als Sterbebett für abgestiegene Traditionsvereine erwiesen. (Daniel Reinhardt/dpa)

Zweite Liga – Hamburg ist dabei! Es darf wohl behauptet werden, dass diese Zeile nicht nur in Bremen gern mal geträllert wird. Zunehmend war es Fußball-Deutschenland gegen den Strich gegangen, wie da ein Klub mit so viel Geld so wenig Tore schoss. Es darf aber auch die These aufgestellt werden: Der Gang in die zweite Liga, er ist gar nicht die größtmögliche Bestrafung für den HSV. Sondern das Beste, was ihm passieren konnte. Er kann sich jetzt mal schön erneuern. So wie auch der 1. FC Köln, als dessen Heimat ja auch die erste und nicht die zweite Liga gilt.

Die 2. Bundesliga, die nun vor großer Kulisse im Volksparkstadion ihren Spielbetrieb aufgenommen hat, hat sich zuletzt selten als Sterbebett für abgestiegene Traditionsvereine erwiesen. Deutlich häufiger war sie ein Jungbrunnen. Siehe Hertha BSC, siehe Eintracht Frankfurt. Vor einem Jahr kamen der VfB Stuttgart und Hannover 96 gestärkt ins Oberhaus zurück. Es wird kein Spaziergang für den HSV, das nicht. Das hat nun schon Hamburgs Auftaktniederlage gezeigt. Aber dass er und/oder Köln jetzt so richtig umgepustet werden, braucht erst mal niemand anzunehmen.