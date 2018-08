Partien im Rollstuhltennis können beim TV Bierden ausgetragen werden. (FR)

Behindertensportler wollen kein Mitleid, ebenso nicht auf ihre tragischen Schicksale reduziert werden. Was sie wollen, ist Respekt und Anerkennung. Dafür, dass sie ihrem Handicap trotzen, nicht aufstecken. Die einen streben nach Höchstleistungen, die anderen freuen sich über kleinste Erfolgserlebnisse, wie jeder andere Sportler auch. Was sie alle verbindet: Sie wollen Sport treiben – mit den passenden Rahmenbedingungen dazu. Die Realität in den Sportstätten sieht in Deutschland meist anders aus, auch in Bremen und umzu.

Es ist längst nicht alles schlecht in der Region. Es gibt in Sachen Inklusion Leuchtturmprojekte, wie zum Beispiel die Rollstuhl-Tennisanlage beim TV Bierden oder den Golfclub Lilienthal. Oftmals sind aber Sportanlagen für Behinderte nur schwer oder gar nicht zugänglich. Und es gibt diverse Vereine, die Behindertensport noch nicht einmal anbieten. Willkommen heißen sieht anders aus. Dabei haben die Sportler ein Recht darauf, in die Mitte der Gesellschaft zu gehören. Ein Wunschdenken: Nicht selten fühlen sie sich als Athleten zweiter Klasse, vermissen die nötige Wertschätzung.

So wie das Ehepaar Klausing aus Bassum, das Rollstuhltanz betreibt, große Ziele verfolgt, aber mit unterlegenem Material an den Start geht. Teure Sportrollstühle, wie sie die Stars der Szene haben, können pro Stück 5000 Euro kosten. Wenn nicht sogar mehr. Zu viel für das Paar, das mit ihren handelsüblichen Rollstühlen über das Parkett rollt. Peer Klausing hat den Verdacht, dass nicht behinderte Sportler bevorzugt werden. Dieser Eindruck ist fatal, Handlungsbedarf besteht. Es ist ein langer Prozess bis in die Mitte der Gesellschaft.