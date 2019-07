Jason Junge meisterte den Sprung in die Jugend-Nationalmannschaft. (Olaf Stölting, frei)

Gerade erst wurde der 14-jährige Schüler des Gymnasiums Horn in die deutsche Junioren U 14-Nationalmannschaft berufen und steht mit seinem Team derzeit auf Platz eins in der Jugend-Verbandsliga im Landesverband Niedersachsen/Bremen.

Zum Baseball gekommen ist Jason eher durch ein unliebsames Ereignis. „Ich spielte als kleiner Junge zuerst Fußball“, blickt er zurück, „aber nach einem Trainerwechsel fehlte mir plötzlich der Ansporn, damit weiter zu machen.“ Sein Schulfreund Max nahm ihn schließlich mit zu einer Trainingseinheit beim Nachwuchs der Bremen Dockers, Jason warf ein paar Bälle und fand schnell Gefallen an der Sportart, die hierzulande noch immer ein Schattendasein führt. „Ich wusste eigentlich gar nichts über Baseball“, gesteht der ambitionierte Schüler, „über viele Youtube-Videos eignete ich mir die Grundlagen an.“

Jeden Tag schaute er sich Videos an, anschließend versuchte er, das Gesehene im Garten nachzumachen. „Er widmete dem Baseball quasi seine gesamte Freizeit“, unterstreicht Vater Jan, der seinen Sohn gemeinsam mit Mutter Nicole nach Kräften unterstützt und fördert. Dass sich der Sohn für Baseball und gegen Fußball entschied, mache ihm als leidenschaftlichen Fußballer nichts aus, betont der Vater, „Jason soll sich wohlfühlen, bei dem was er macht und wenn es eben Baseball ist, sind meine Frau und ich damit auch total einverstanden.“ Zunächst bewies sich der 14-Jährige bei den Schülern, von der U 9 bis zur U 12 entwickelte er sich ständig weiter und schaffte schließlich den Sprung in den Jugend-Bereich. Als Pitcher, Catcher sowie als „Short-Stop“ wurde Jason einer der Besten in den verschiedenen Teams, seine Zukunft sieht er allerdings mittelfristig auf einer anderen Position: „Ich kann sehr schnell laufen und sehr präzise werfen“, erklärt er, „deshalb fühle ich mich im Outfield am besten aufgehoben.“

Der Ruhm, den in erster Linie die Pitcher einheimsen, sei ihm nicht so wichtig, „ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft“, versichert er zurückhaltendend. Der Erfolg des Teams stehe über allem, mit einer beinahe schon philosophischen Gelassenheit begründet er es auch glaubhaft: „Nur wer Spaß an seinem Sport hat, gewinnt“, sagt er, „und wer gewinnt, hat auch Spaß an dem, was er tut.“

Eine weitere positive Eigenschaft hat er über den Sport ebenfalls mitbekommen: Respekt. „In den Schülermannschaften der Dockers war ich eigentlich immer der Beste“, erläutert er, „und wir haben unsere Spiele immer deutlich gewonnen.“ Dennoch habe er nie versucht, einen Spieler oder eine gegnerische Mannschaft bloß zu stellen. „Man darf niemals versuchen, einen Gegner zu blamieren“, führt er sportlich-fair aus, „der gegenseitige Respekt voreinander ist immer sehr wichtig, nicht nur im Sport.“

Gerade diese zurückhaltende und angenehm-sympathische Wesen zeichne Jason nach Meinung des Vaters und seiner Trainer aus – und prädestiniere ihn geradezu für diesen Sport. „Baseball ist im Gegensatz zum Fußball ein sehr sozialer Sport“, ist Vater Jan überzeugt, „deshalb passt er sehr gut zu Jason, weil er sich nie zu wichtig nimmt und immer für andere da ist.“ Dass Jason nicht nur gut Baseball spielen kann, sondern zudem noch ein absoluter Teamplayer ist, haben mittlerweile auch die Trainer der deutschen Jugendnationalmannschaft bemerkt. Nach einem Trainings-Camp im Dezember vergangenen Jahres fiel der junge Mann Co-Trainer Heiko Schumacher auf, dieser empfahl Nationaltrainer Georg Bull, einmal einen Blick auf Jason zu werfen. „Ich bekam die Telefonnummer vom Nationaltrainer“, erinnert sich Jason an „die längsten sechs Minuten meines Lebens“ zurück. Er rief Bull an, überzeugte ihn binnen dieser sechs Minuten von seinen Fähigkeiten – und obwohl die Einladungen für eine weitere Sichtung zu diesem Zeitpunkt bereits verschickt worden waren, nominierte ihn das Trainergespann kurzfristig einfach für ein U 14-Sichtungs-Camp im Januar in Paderborn nach. „Ich war sehr aufgeregt“, erzählt Jason, „und sehr froh, dass mein Vater neben mir saß und mich bei diesem wichtigen Telefongespräch unterstützte.“

Eine Woche lang spielte Jason in Ostwestfalen Baseball, sämtliche Leistungstests absolvierte er mit Bravour und empfahl sich für höhere Aufgaben. „Nur ein Spieler aus dem älteren Jahrgang war über 60 Yards schneller als ich“, sagt Jason, der diese Distanz in 7,1 Sekunden bewältigte. Dadurch stand Jason sogar als erster Nachrücker aus der dem U 14-Kader unmittelbar vor einer Nominierung für in die U 15-Nationalmannschaft. „Das hat mich mächtig stolz gemacht“, versichert der Schüler, „und mir und meinen Eltern bewiesen, dass ich die richtige Wahl getroffen habe.“ Jason trainiert zweimal pro Woche bei den Dockers, dazu absolviert er ebenso häufig Kraft-und Ausdauertraining. „Er lebt den Sport“, freut sich Vater Jan, „deshalb nehmen wir auch den hohen finanziellen Aufwand gerne in Kauf.“ In seinem Verein spielt er als Meister des Landesverbandes Niedersachsen/Bremen im September vermutlich erneut um die deutsche Meisterschaft – und auch Bundesliga-Trainer Alberto Orti Roig ist mittlerweile von der Qualität und Jasons Willen überzeugt: „Er hat sich toll entwickelt“, betont er, „ich hoffe, dass er in ein, zwei Jahren bei uns in der ersten Mannschaft in der Bundesliga spielt.“