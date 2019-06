Enorm vielseitig: Linksfuß Moritz Busch (links) ist auch mit seinem rechten Fuß stets torgefährlich. (Privat, frei)

In den Jahren danach wurde er wiederholt eingeladen, jetzt waren die Werder-Scouts um Tobias Süveges kurz davor, Moritz für die U 15-Mannschaft zu verpflichten. Bei einem Turnier in Hannover erzielte der blonde Linksfuß ein Tor gegen Twente Enschede, aus der Verpflichtung wurde letztlich allerdings nichts. „Es fehlt noch an dieser leicht animalischen Ausstrahlung, die einige Jungen in seinem Alter bereits haben“, glaubt Vater Martin Busch. „ Moritz ist zwar auch schon knapp 1,75 Meter groß und hat Schuhgröße 46“, erläutert er, „wirkt aber nicht permanent so, als hätte er ein Messer zwischen den Zähnen.“ Der VfL Osnabrück habe inzwischen ebenfalls Interesse bekundet, so Busch, für die kommende Saison schließt sich der Linksfuß allerdings zunächst dem Blumenthaler SV an.

Zweimal war Moritz Busch in der vergangenen Saison vom Niedersächsischen Fußball-Verband (NFV) nach Barsinghausen eingeladen worden, Trainer Kiriakos Aslanidis sah ihn unter den besten 30 Spielern des Jahrgangs 2005. „Das war eine tolle Auszeichnung, einer der wenigen Jungs im Kader zu sein, die nicht bei Hannover 96 oder beim VfL Wolfsburg kicken, unterstreicht der Vater, der seinen Sohn intensiv begleitet und lange Zeit auch der Betreuer der Mannschaften beim FC Oberneuland war, in denen der Filius acht Jahre lang unter Nachwuchstrainer Stefan Garving von der G-bis zur D-Jugend trainierte.

In Bremen trainiert Moritz Busch seit fast vier Jahren am DFB-Stützpunkt Bremen-Stadt in der Sportschule Stadtwerder. Für Stützpunkt-Trainer Frank Dahlenberg war der Linksfuß seit 2015 gesetzt, anno 2017 lief er erstmals für eine Bremer Landesauswahl auf. In der abgelaufenen Spielzeit hat der Blondschopf, der im November 14 wird und nach den Sommerferien am Gymnasium Horn in die neunte Klasse kommt, für den VfB Oldenburg gespielt. „Logistisch grenzwertig“, stöhnt der Vater, „Schule und Leistungssport unter einen Hut zu bringen, wenn Moritz bis 15 Uhr Unterricht hat und der Verein nicht um die Ecke ist, ist manchmal nervenaufreibend und zwar für die gesamte Familie.“

Für Björn Dreyer, in den vergangenen zwei Jahren Trainer der U 15 des SV Werder Bremen, sei die Entscheidung „nicht gegen Moritz, sondern für die Spieler aus unserem Kader“ gefallen. „Moritz ist ein begabter Fußballer“, versichert Dreyer, „allerdings konnten wir ihm nicht die Spielzeit zusichern, die Jungen in diesem Alter benötigen, um die nächsten Schritte zu machen.“ Der Spieler stehe aber weiter auf dem Zettel der Grün-Weißen, „wir werden ihn im Auge behalten“, versichert Dreyer, der den Staffelstab an den bisherigen Trainer der U 14, Markus Fila, überreicht hat – weil Dreyer selbst nach der erfolgreichen Verteidigung des Doubles aus der Vorsaison (Sieger des Bremer Landespokals und Meister der C-Junioren-Regionalliga Nord) zukünftig als Co-Trainer des neuen Trainers der U 23, Konrad Fünfstück, tätig sein wird.

Für Moritz Busch bedeutet die Warteschleife, dass er sich in Geduld üben muss. „Werder ist natürlich ganz klar mein großes Ziel“, beteuert er, „kleinere Vereine sind für mich erst einmal nur ein Zwischenschritt.“ Belastung verspüre er allerdings keine: „Ich empfinde keinen so großen Druck und gehe das alles ganz locker an“, erklärt er: „Ich darf, wenn die Scouts da sind, auch nicht versuchen, besondere Dinge zu machen, sondern muss einfach mein Spiel spielen.“ Auch auf die Frage, woran er noch arbeiten müsse, hat das Talent umgehend eine Antwort parat: „Bei der Bewegung ohne Ball und im Zweikampfverhalten geht noch was“, meint er. Die Gefahr, abzuheben, sehe er dagegen nicht. „Noch bin ich gar nicht da, wo die Gefahr bestünde, abzuheben“, versichert Moritz Busch, der in seiner Freizeit Klavier spielt, viel Musik hört und gerne liest. Auch in der Schule sei er ganz ordentlich unterwegs, „nicht der Beste“, meint er, „aber auch nicht der Schlechteste, ich möchte auf jeden Fall Abitur machen und dann weiter sehen.“

Gemeinsam mit seinem langjährigen Mannschaftskameraden Sinan Brüning hätte Moritz Busch in der kommenden Saison auch für den JFV Nordwest in Oldenburg auflaufen können, der Trainer habe nach Ansicht des Vaters aber den Fehler gemacht, dass er binnen eines Tages eine Zusage haben wollte: „Einem Spieler, der einem wichtig ist, die Pistole auf die Brust setzen, war für uns inakzeptabel“, sagt Martin Busch. Zu dem Zeitpunkt stand zudem noch ein Probetraining beim JFV Bremerhaven an, im Anschluss sah es sogar nach einem Wechsel dorthin aus. Von JFV-Trainer Ole Aldag und dessen Co-Trainern waren Moritz Busch und sein Vater sehr angetan. „Es hätte fachlich und menschlich gepasst“, führt Martin Busch aus, doch dann sprangen bei den Bremerhavenern plötzlich mehrere Leistungsträger ab, sodass der Wechsel letztlich geplatzt sei. „Weiterer Weg, nur Verbandsliga und der Kader schwächer als gedacht“, begründet der Vater des talentierten Kickers den Schritt, „diese Punkte hatten zur Folge, dass das Werben Peter Moussallis um Moritz letztlich doch von Erfolg gekrönt war.“ Der Präsident des Blumenthaler SV will nach der Meisterschaft seines 2004er-Teams eine neue U 15-Mannschaft für die Regionalliga zusammenstellen, in der Moritz Busch eine wichtige Rolle übernehmen soll. Somit spielt er in der kommenden Saison also nicht für, sondern gegen Werder Bremen. Beim Blumenthaler SV soll Moritz Busch übrigens das Trikot mit der Nummer „10“ tragen, die Rückennummer des Spielmachers. Und wer weiß – vielleicht erkennen die Verantwortlichen des Bremer Bundesligisten bei dem talentierten Offensivmann dann auch die nötige Griffigkeit.