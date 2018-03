Der Fanprotest gegen die Montagsspiele in der Bundesliga, führt zu größen Lücken auf den Tribünen. (dpa)

Die Geister, die er rief, wird er nicht mehr los, der Fußball. Immer mehr Vermarktung mit immer weiter zerpflückten Spieltagen, um immer mehr TV-Geld herauszuholen: Das führt schließlich dahin, wo der Bundesligafußball gerade steht. Er steht ja nicht schlecht da. Aber er muss halt aufpassen, dass es hier nicht so wird, wie es anderswo in Europa schon ist. Da gucken die Leute Fußball im Fernsehen. Aber überall volle Stadien mit toller Stimmung? Das war mal.

Mehr zum Thema Wenn die Südtribüne schweigt Der Protest gegen die ungeliebten Montagsspiele in der Bundesliga zeigt Wirkung. Auf der Dortmunder ... mehr »

Der Fanprotest gegen die Montagsspiele, der letztens in Frankfurt zu einem Spielfeld voller Tennisbälle und jetzt in Dortmund zu riesigen Lücken auf den Rängen führte, zeigt durchaus Wirkung. Die in der DFL organisierten Klubs können mit ihrem Hochglanzprodukt vielleicht doch nicht alles machen, was geht. Sie werden bei der nächsten Abstimmung über eine Ausweitung der Spieltage womöglich zögerlicher sein. Wenn der Fan nicht mehr ins Stadion geht, haben sie ein Problem.

Und wenn die DFL nicht ehrlich ist, hat sie auch ein Problem. Angeblich sollen die Montagstermine der besseren Regeneration nach Europa-League-Spielen dienen. Am übernächsten Montag kickt Werder gegen Köln. Alles klar?