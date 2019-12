Pablo Carneiro Alves (am Ball) traf bei der überraschenden Niederlage achtmal für die Findorffer. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Das letzte Spiel des Jahres verlief bei den „Füchsen“ aber völlig anders als erhofft: Sie mussten sich im vierten Topspiel in Folge dem TuS Zeven klar mit 23:30 (9:13) geschlagen geben. Damit regierte bei den vom zweiten auf den fünften Rang abgestürzten Hausherren am Ende eher der Punktspielfrust anstelle der Weihnachtslust.

Grämen müssen sie sich trotzdem nicht, denn es ist für sie bislang ein gutes Jahr. „Wir sind schon viel weiter als noch vor einem Jahr“, richtete der SG-Trainer Thorsten Terborg seine Männer gleich wieder auf. Außerdem ist ja auch noch lange nichts verloren, da die „Füchse“ noch 22 Spieltage vor der Brust haben und ihr Rückstand zum wichtigen zweiten Platz gerade einmal einen Zähler beträgt.

Geärgert haben sich die Hausherren natürlich trotzdem, weil die Niederlage eigentlich nicht nottat. „Wir waren klar die bessere Mannschaft, aber in puncto Chancen vergeben haben sich bei mir alle Mannschaftsteile überboten“, tippte der SG-Trainer enttäuscht auf seine Statistik. Auf der hatte er knapp 30 Fehlwürfe aus den besten Lagen notiert. „Damit kann man natürlich kein Spiel gewinnen“, monierte Terborg.

Bis zum 3:1 von Pablo Carneiro Alves war der Start des Gastgebers ins Spiel trotz großer Nervosität gut verlaufen, da hatte sich der Ausfall seines Kreisläufers Marc Bösewill (Riss des vorderen Kreuzbandes und des Innenbandes) nicht bemerkbar gemacht (6.). Acht Minuten vor dem Seitenwechsel ergab sich jedoch ein völlig anderes Bild, denn da lagen die körperlich präsenten Gäste klar mit 12:6 vorn. Weil ihr Torwart der SG Findorff eine Torchance nach der anderen abknöpfte. Trotzdem konnten die Hausherren ihren Rückstand bis zum Halbzeitpfiff auf vier Tore minimieren (9:13).

Der Start der „Füchse“ in die zweite Hälfte verlief ebenfalls nicht optimal, was der TuS Zeven zum Ausbau seines Vorsprungs über 17:11 bis auf 21:13 nutzte (45.). Danach griff beim Terborg-Team endlich eine Umstellung in der Abwehr, eine erhöhte Trefferquote im Angriff machte zusätzlichen Mut. Denn nun holten die Hausherren Tor um Tor und kämpften sich nach dem 15:22 durch den 4:0-Lauf von Pablo Carneiro Alves (drei Tore) und Christian Stelzner bis auf 19:22 heran (52.). Damit sind auch schon die beiden besten Findorffer Akteure genannt, da Pablo Carneiro Alves die Erfolgshoffnungen seiner Farben mit sechs Toren nach dem Seitenwechsel befeuerte. Christian Stelzner blieb wiederum bei all seinen fünf Siebenmetern nervenstark, in der bisherigen Saison landeten 29 seiner 36 Strafwürfe im Netz der Gegner (Erfolgsquote 80,56 Prozent).

Eine Zevener Auszeit, vor allem aber eine Hinausstellung von Boy Röhlk, stoppten die Findorffer Aufholjagd. Die Niedersachsen nutzen die Überzahl zum 25:21-Vorsprung und bauten diesen weiter auf 27:21 aus (58.). Da half auch nicht, dass Thorsten Terborg über das „empty Goal“ und den siebten Feldspieler bis hin zur offenen Manndeckung alle taktischen Register zog – er konnte dem Spiel keine Wende mehr geben.

Seine „Füchse“ genehmigen sich jetzt erst einmal eine dreiwöchige Weihnachtspause, ehe sie am 6. Januar 2020 wieder ins Training einsteigen. Am 12. Januar geht’s dann im Punktspielbetrieb zu Hause gegen den Tabellendritten HSG Phönix weiter. „Mit dem haben wir noch eine Rechnung offen“, verweist Thorsten Terborg auf den katastrophalen 25:32-Saisonstart. Aus beruflichen Gründen werden Jan Nikutowski und Tom Hertramph die „Füchse“ in absehbarer Zeit verlassen, ab April des kommenden Jahres gehen schließlich auch noch Jonas Harms und Johannes Ohlhoff ins Ausland. Langweilig wird es für Thorsten Terborg mit diesem Team nie.

SG Findorff: Knop, Ahrens; Laechelin, Stelzner (6/5), Carneiro Alves (8), Nikutowski (1), Hertramph (1), Harms (2), F. Schröder, Brunswick, Bertram, Gresens (2), Weirauch, Röhlk (3).