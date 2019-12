Die neunfache Torschützin Kim Anna Heidorn verlor mit dem SVGO. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

Als sein Eintreffen immer noch in den Sternen stand und sich eher für die zweite Hälfte ankündigte, einigten sich die beiden Teams auf zwei Woltmershauser Schiedsrichterinnen. Die waren jedoch an der völlig überraschenden 19:23 (11:10)-Heimpleite des SVGO nicht schuld.

Die rund 70 Zuschauer in der Oslebshauser Halle waren perplex. Natürlich hatten ihnen die Gastgeberinnen am dritten Advent eine kleine Überraschung versprochen, die ja auch mit dem Verteilen von Schokoladen-Weihnachtsmännern an die Besucher eingehalten wurde. Aber wer konnte da schon ahnen, dass die eher unverdauliche Kost gegen den Tabellenvorletzten gleich hinterher serviert werden würde? Damit hatten die Gastgeberinnen also neben den finanziellen Auslagen auch gleich noch den sportlichen Schaden mit dazu, denn anstatt mit dem nächsten Sieg weiter an Fahrt in Richtung des zweiten Aufstiegsranges aufzunehmen, stecken sie mit 10:8 Punkten exakt im Mittelfeld der Tabelle fest. Der Zweitplatzierte TuS Rotenburg weist aktuell 14:6 Zähler auf und läuft zu Beginn des neuen Jahres am 11. Januar bei den Gelb-Blauen auf.

Der SVGO-Trainer Stephan Rix war von der vierten Saisonniederlage überhaupt nicht angetan, weil sie die jüngst angefangene Erfolgsserie von 8:0 Punkten in Folge komplett torpedierte. „So wird es für uns auch am kommenden Sonnabend beim Hagener SV schwer“, sagte er. Bei den Niedersachsen ist mit der schwer umkämpften 26:30-Niederlage gegen den Zweiten TuS Rotenburg zwar ebenfalls eine kleine Erfolgssträhne von 6:0 Zählern am Stück zu Ende gegangen, darunter befand sich allerdings auch der klare 32:21- Auswärtssieg in Woltmershausen.

Zurück zum enttäuschenden Auftritt des SVGO gegen die Pusdorferinnen. „Das war unser anderes Gesicht“, resümierte Stephan Rix enttäuscht. Er hatte von Beginn an das Gefühl von einer trügerischen Leichtigkeit in seinem Team, und „das war dann ja auch genau so eingetreten“, bemängelte er. „Es ist ein Rückschritt“, präzisierte er. Denn es gab in seinem Team, abgesehen von der starken Torfrau Juliana Bohlen im ersten Durchgang, niemanden, der auch nur halbwegs überzeugte.

Insgesamt 26 Fehlwürfe im gesamten Spiel und eine harmlose Abwehr trugen letztlich die Schuld am sportlichen Totalschaden. Neben einem konzeptlosen Angriff wirkten sich vor allem die schwachen Torabschlüsse von den Außenpositionen negativ aus. Da half auch der 5:1-Lauf zum 17:14- Vorsprung nicht, für den Kim-Anna Heidorn mit vier Toren und Alina von Leesen mit einem Treffer verantwortlich zeichneten (47.). Weil sich die Gastgeberinnen in den nächsten vier Minuten eine Torflaute leisteten und deshalb auf 17:19 zurückfielen, ging es mit ihnen prompt wieder bergab. Die abschließenden fünfeinhalb Minuten der Gastgeberinnen nach dem 19:20 ohne Torerfolg ließen den Underdog feiern.

SV Grambke-Oslebshausen: Bohlen, Drees; von Leesen (1), Ruhe, Piepjohn, Bode, Hett (1), Raschdorf (1), Heidorn (9/2), Iordanidis (1), Jappen (1), Korge (2), Leder (3).