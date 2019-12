Philip "Bambam" Schmidt hebt ab und erzielt eines seiner zehn Tore. Doch auch die konnten die 29:33-Niederlage gegen Oyten nicht verhindern. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

Was im Abstiegskampf der Männer-Landesliga in der Saison 2017/18 (damals mit dem Cheftrainer Holger Langer) bestens geklappt hat, soll den Gelb-Blauen nun also auch in der vergleichbaren Lage wieder einen richtigen Schub geben. Jochen Feldermann kümmert sich beim Schlusslicht zunächst vor allem um das Abwehrtraining, an dem es beim Vorzeigeteam der Handball-Abteilung besonders kränkelt. „Wir ergänzen uns gut“, sagt der vorher alleinige Trainer Marcel Hägermann. „Dienstags übernehme ich die Abwehr, donnerstags Marcel den Angriff“, spezifiziert Jochen Feldermann, der auch die männliche A-Jugend in der Landesliga trainiert (vierter Platz, 12:4 Punkte). Der 57-jährige B-Lizenzinhaber möchte die Deckung in den Partien gegen die Topteams TV Oyten, VfL Fredenbeck III und HSG Grüppenbühren/Bookholzberg festigen und die Strukturen im Spiel weiter stärken. „Alles mit der Zielrichtung auf das wichtige Duell am 12. Januar des kommenden Jahres gegen den unten ebenfalls mit drin stehenden Aufsteiger TS Woltmershausen“, betont Jochen Feldermann. „Wenn sich uns aber schon vorher die Chance zum Punkten bietet, werden wir sie natürlich nutzen“, unterstreicht Marcel Hägermann, dass kein Spiel abgeschenkt werden soll.

Kopfbild Trainer Jochen Feldermann

Zurück zum Gastspiel in Oyten. In dem verbuchten die Gastgeber zwar einen Start-Ziel-Sieg und führten teilweise auch sehr deutlich, sie haben aber bei weitem nicht so hoch gewonnen wie gewünscht. Weil ihnen das neue Trainerduo Hägermann/Feldermann den Spaß am neunten Sieg im zehnten Spiel mit fiesen kleinen Nadelstichen die Freude verdarb. Mehr Rückenwind können die Gelb-Blauen gar nicht mit in ihren Abstiegskampf nehmen, außer natürlich in Form von zwei dringend benötigten Pluspunkten.

„An diese Leistung müssen wir weiter anknüpfen“, forderte Marcel Hägermann, „das ist ein erster guter Schritt in die richtige Richtung.“ Er zielte dabei auf den Angriff ab, der seinen halblinken Rückraumschützen Philip Schmidt gut in Stellung zu bringen wusste. Es dauerte zwar längere Zeit, bis der mit der Mann mit der Rückennummer 33 merkte, dass er seine Chancen nicht im direkten Zweikampf sondern aus der Distanz nutzen musste. Dafür ließ er den Ball dann aber auch gleich von der 28. bis zur 39. Spielminute sieben Mal im TVO-Netz zappeln. Insgesamt traf „Bambam“, wie er teamintern genannt wird, sogar zehnmal ins Schwarze.

Das war einer der Gründe, weshalb der Sieben-Tore-Rückstand (4:11/7:14) bis auf zwei Treffer zusammen schrumpfte (20:22/42.). Der Spuk war jedoch zehn Minuten später auch schon wieder vorbei, da den Gästen in dieser Zeit nur noch ein Tor von Igor Hergert zum 21:28 gelang, sodass der TVO wieder klar auf 21:29 davonzog (52.).

„Oyten hat in unserer Abwehr die Abzählschwächen aufgezeigt“, bilanzierte Hägermann. „Trotzdem hatten wir in der Defensive schon gute Karten, wenn beim TVO-Angriff kein Tempo drin war“, meinte er. Auch das ständige Nachjustieren von der Trainerbank aus fruchtete. Im Angriff nahm der 19-jährige Jannes Meyran das Zepter auf der Spielmacherposition in die Hand, da Pascal Hinrichs mit seiner Nasenbeinverletzung etwa drei Wochen ausfällt. Das für den kommenden Sonnabend vorgesehene Heimspiel gegen den VfL Fredenbeck III wurde abgesagt, da kein Schiedsrichter zur Verfügung steht.

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann; Feldermann (1), Bülow (3), Meyran (1), Rüttjerott (4/2), Pfeiffer (5), Wilken (2), Hägermann, Hergert (2), Schmidt (10), Götz (1).