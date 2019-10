Ein starkes Spiel machte beim SV Grambke-Oslebshausen vor allem der Halblinke Felix Hinrichs, der die Gäste-Deckung gehörig aufmischte. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

Denn an dem empfängt er um 18 Uhr den starken Aufsteiger SG Arbergen-Mahndorf (6:2 Punkte) zum Nachholspiel in der Halle an der Sperberstraße. Der SVGO-Trainer Marcel Hägermann war ob des Erfolgserlebnisses über den TV Langen spürbar erleichtert: „Dieser Sieg tut unserem Selbstbewusstsein richtig gut“, bilanzierte er zufrieden. Auch tabellarisch sieht es für seine Mannschaft nun besser aus, da sie sich mit 2:6 Zählern auf den elften Rang verbesserte. Damit steht sie direkt oberhalb der Markierung, die am Saisonende in die ungeliebten Relegationsspiele führt.

Der SV Grambke-Oslebshausen landete gegen den Bremerhavener Vorortklub einen klassischen Start-Ziel-Sieg. Er legte bis zum 8:3 von Björn Bischof furios los (13.), wobei ihm der aus dem Mexiko-Urlaub zurückgekehrte Nino Feldermann auf der Angriffsmitte spürbar guttat. Dieses Mal behielten die Gelb-Blauen in ihrem Offensivspiel die Ruhe.

„Wir haben den Ball besser durchlaufen lassen und unsere einstudierten Varianten gut gespielt“, lobte Marcel Hägermann. Dadurch räumten seine Spieler auch über die Außenpositionen gut ab und gingen im Rückraum druckvoll in die Tiefe. Ein starkes Spiel machte vor allem der Halblinke Felix Hinrichs, der die Gäste-Deckung gehörig aufmischte. Entweder traf der 19-Jährige selbst ins Schwarze (6), oder er legte den Ball auf Linksaußen zu Melvin Bülow ab. Ein weiterer Nutznießer seiner Gefährlichkeit war die rechte Angriffsseite des SVGO, die genügend Freiraum dadurch erhielt, dass sich die TVL-Abwehr verstärkt um den brandgefährlichen Schwarzschopf im linken Rückraum der Bremer kümmern musste.

SVGO ohne Zeitstrafe

„Der ersatzgeschwächte Gast hat uns aber auch nicht gerade vor eine sehr schwere Aufgabe gestellt“, wollte Marcel Hägermann den hohen Erfolg nicht überbewerten. Trotzdem schaffte es der aktuelle Tabellenachte (3:7 Punkte), den Gastgeber mit einer zwischenzeitlichen Auszeit aus dem Tritt zu bringen. Danach warfen sich die Niedersachsen bis zum 9:10 heran (22.), ehe Melvin Bülow (2), Adrian Rüttjerott (2/1) und Felix Hinrichs die einzigen beiden TVL-Zeitstrafen zum wichtigen 15:10-Vorsprung nutzten.

Die Entscheidung fiel beim 16:14-Zwischenstand, als die Gelb-Blauen die gegnerischen Außenangreifer und deren Spielmacher sehr offensiv attackierten, sodass dem TV Langen im Angriff viele Ballverluste unterliefen. Der SV Grambke-Oslebshausen nutzte das binnen fünf Minuten mit den Toren von Pascal Hinrichs, Igor Hergert und Sebastian Dunker zum 19:14, beim 25:16-Vorsprung von Sebastian Dunker waren die Fronten dann endgültig geklärt (49.).

Erstaunlich war, dass der SVGO diesmal weit unter dem 34 Gegentore-Schnitt blieb und sich keine einzige Zeitstrafe einhandelte. Das lag jedoch größtenteils an der Harmlosigkeit des Gegners. „Wir hätten sogar noch deutlich höher gewinnen müssen“, meinte der SVGO-Coach. Letztendlich ist es vermutlich egal, da in dieser Saison bei Punktgleichheit erstmals nicht mehr das Torverhältnis sondern der direkte Vergleich über die bessere Platzierung entscheidet.

An diesem Sonnabend erwartet die Gelb-Blauen mit der SG Arbergen-Mahndorf ein ganz anderes Kaliber in der heimischen Sperberstraße. Der Tabellenvierte läuft mit ehemaligen Bundesliga-A-Jugendlichen wie Malte Thalmann, Pascal Reimer und Luke Pehling auf, von denen Letzterer die Landesliga-Torschützenliste mit 37 Toren aus vier Spielen anführt. Für Routine sorgen Jörn Anders im Tor und der ehemalige Habenhauser Drittliga-Spieler Derk Marien (elf Tore aus drei Spielen).

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann, Mulinski, Bödeker; Feldermann (1), P. Hinrichs (4), Bülow (5), F. Hinrichs (6/1), Rüttjerott (4/2), Schmidt (3), Wilken, Hergert (2), Bischof (3), Dunker (3).