Basketball-Regionalliga festsetzen. „Es war von Beginn an eine Gala-Vorstellung meiner Mannschaft“, freute sich Cai Kaiser, „aber die wirklich aussagekräftigen Spiele kommen erst nach der nun anstehenden zweiwöchigen Pause.“

Mit dem Anwurf waren die Gastgeber um ihren Top-Scorer Lukas Köhler (22 Punkte) sofort hellwach und spielten die überforderten Gäste direkt im ersten Viertel schon an die Wand (30:6). Die Kieler waren ohne ihren besten Werfer angereist und hatten außerdem nicht ihren besten Tag. „Dennoch müssen wir so ein Spiel erst einmal in dieser Dominanz spielen“, zeigte sich Cai Kaiser beeindruckt von seinem Team, „das ist auch für uns nicht selbstverständlich.“ Gleichzeitig warnte der erfahrene Trainer vor überbordender Euphorie: „Solch ein Erfolg tut natürlich gut und wir sind insgesamt auch sehr gut in die neue Spielzeit hinein gekommen“, erläuterte Kaiser, „aber erst die nächsten drei Spiele werden zeigen, wo wir letztlich wirklich stehen.“

Damit spielte Kaiser auf die Treffen gegen die unmittelbaren Verfolger in der Tabelle an, zunächst geht es zum spielstarken Tabellenvierten TuS Ebstorf (Sonnabend, 3. November, 19 Uhr), anschließend empfangen die Bremer die BSG Bremerhaven (Sonnabend, 10. November, 16.45 Uhr) zum brisanten Lokalderby und danach wartet mit dem Auswärtsspiel bei der derzeit Zweitplatzierten BG Hamburg-West (Sonntag, 18. November, 18.30 Uhr) schließlich der dritte schwere Gegner in Folge. „Danach wissen wir, wie gut wir wirklich sind“, trat der Coach auf die Bremse, „das werden die richtungweisenden Partien für uns sein.“

Gegen Kiel konnten sich auf Bremer Seite gleich sieben der insgesamt zehn eingesetzten Spieler zweistellig in die Scorerliste eintragen, dazu forcierten die Baskets gleich 39 Turnovers der Gäste, handelten sich selbst ­lediglich 13 eigene unnötige Ballverluste ein und setzten zudem in mehreren Bereichen neue Bestmarken. 28 „Steals“ zählten ebenso dazu wie die 15 erfolgreichen „Dreier“, von

den Gegnern konnte einzig Konstantin Stamm zweistellig punkten. „Auch die insgesamt 40 Assits passieren bei uns nicht sehr oft“, zog Kaiser ein zufriedenes Fazit, „das zeugt ebenfalls von unserem super Zusammenspiel.“

„Viel auszusetzen habe ich wirklich nicht“, betonte Kaiser, „zu Hause sind wir bislang eine Macht.“ Nach dem deutlichen Spielverlauf im ersten Abschnitt spielten sich die Hausherren beinahe in einen Rausch, sicherten sich das zweite Viertel (23:18) zwar noch verhältnismäßig knapp, brillierten im dritten Viertel (38:16) und legten im abschließenden Abschnitt (30:6) noch einmal eine letzte Glanzleistung hin.

Weser Baskets/BTS Neustadt: Ceesay (12), Hein (10), Iffland (15), Kaniok (12), Köhler (22), Kosta (20), Liermann (19), Ndhine, Plaschek (7), Wolde (4).