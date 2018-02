Ruhig sitzen geht nicht: Roberto Albanese lebt fürs Tanzen – und für seinen Verein. (Frank Thomas Koch)

Die neue Choreografie hat er längst im Kopf, die neue Musik wird bereits arrangiert. Wenn Roberto Albanese am 13. März als Bremens Trainer des Jahres 2017 geehrt wird, ist er mit seinen Gedanken schon einen Schritt weiter. Während seine Formation noch in der laufenden Bundesliga-Saison tanzt, überlegt sich der Coach jedes zweite Jahr bereits etwas Neues. Natürlich etwas ganz Besonderes, Innovatives oder auch Spektakuläres für eine neue Choreografie.

Das erwartet man mittlerweile auch vom erfolgreichsten Bremer Trainer, der nicht nur national das Lateintanzen inspiriert und weiterentwickelt hat, sondern auch international. „Die Tanzsportszene beobachtet sehr genau, was wir machen“, hat Albanese einmal gesagt. Und blickt man auf die Konkurrenz, dann ist unschwer zu erkennen, dass auch dort Bremisches zu finden ist. Seine Ideen werden nur zu gerne von anderen aufgegriffen.

Ein Tanzverrückter

Doch nicht nur die Tanzsport-Welt erwartet Großes von ihm, auch er hat einen hohen künstlerischen Anspruch an sich selbst. Roberto Albanese ist nicht nur Trainer, er lebt den Tanzsport wie kaum ein Zweiter. Ein Tanzverrückter, der akribisch und unermüdlich an seinen Ideen und Umsetzungen feilt und arbeitet.

Auch wenn es 2017 nach fünf WM-Titeln in Folge mit dem zweiten WM-Platz eine winzige Delle in der Erfolgsgeschichte von Roberto Albanese und seinem Team gegeben hat ­– keiner legt eine solche Traum-Bilanz als Trainer hin wie der gebürtige Blumenthaler: Elf deutsche Meistertitel, acht Weltmeistertitel, dazu die unzähligen Siege in der 1. Bundesliga mit allen Einsen sprechen für sich. Was jedoch wie ein Selbstläufer anmutet, ist das Ergebnis harter Arbeit – für Trainer und Formation. Für Roberto Albanese gibt es nur selten Feierabend. In der Woche trainiert er vier, fünfmal mit der Formation, dazu kommt das intensive Training mit den Einzelpaaren des Grün-Gold-Clubs Bremen, die mittlerweile auch zu den besten Deutschlands gehören.

Der 44-Jährige ist als Ratgeber, Trainer, Choreograf und Ideenentwickler so heiß begehrt, dass immerhin auch Deutschlands bestes Lateinpaar Timur Imametdinov und Nina Bezzubova, Vierte der Weltmeisterschaft, eigens seinen Lebensmittelpunkt nach Bremen verlegt hat, um bei Roberto Albanese zu trainieren. Und wenn er nicht in seiner Tanzschule oder in den Räumen des Grün-Gold-Clubs zu finden ist, dann reist der Bremer mit italienischen Wurzeln um die Welt. Seine Kreativität ist überall gefragt. „Ich will immer was machen, was auch andere inspiriert“, beschreibt Roberto Albanese seine Motivation. Er selbst fordert von sich ein, niemals nachzulassen. „Jede Choreografie war zu ihrer Zeit gut und richtig, deshalb kann ich nicht sagen, was meine beste oder liebste war“, sagt er. Sein Fokus gilt immer der jeweils neuen.

„Tanzen ist das Wichtigste, nicht die Show“

Was all seinen Choreografien gemein ist und damit auch die vielen Erfolge erklärt, ist die hohe tänzerische und künstlerische Qualität. „Tanzen ist das Wichtigste, nicht die Show“, erklärt Albanese, und das ist immer sichtbar. Seine Ideen, lateinamerikanische Tänze in Bildern ineinandergreifen zu lassen, neue innovative Elemente zu entwickeln, die mit einer ungeheuren Dynamik und Rasanz aufs Parkett gebracht werden, haben in all den Jahren nicht nur Wertungsrichter verblüfft, sondern auch das Publikum in aller Welt beeindruckt.

Seit 1994 trainiert Albanese die Lateinformation, zunächst im TSC Schwarz-Silber, dann ab 2002 im Grün-Gold-Club, nachdem beide Vereine fusioniert haben. Im Grün-Gold-Club hat Roberto Albanese den Rückhalt und die Unterstützung gefunden, die zum Erfolg dazugehören. Verein und Trainer haben es geschafft, über viele Jahre exzellente Tänzer zu Weltmeistermannschaften zu formen, aber auch einen soliden Nachwuchsbereich aufzubauen, ohne den der Formationssport keine Zukunft hat. „Nur so können wir über Jahre immer wieder die erste Mannschaft mit den besten Tänzern ausstatten“, sagt Albanese, der dafür mit Ehefrau Uta Albanese, Angelo Adler und Jürgen Neudeck ein professionelles und erfolgreiches Trainerteam an seiner Seite hat. „Mein Erfolg ist der Erfolg meiner Tänzer, des Trainerteams und des Clubs“, betont der Coach.

So abgeklärt wie Roberto Albanese manchmal erscheinen mag, so emotional kann er sein. Als der 44-Jährige 2006 seinen ersten WM-Titel mit der Choreografie „Rocky“ feierte, wurde er anschließend von Weinkrämpfen geschüttelt. Der Grün-Gold-Club und sein Trainer hatten erstmals die nationale und internationale Tanzwelt der Formationen auf den Kopf gestellt und wurden mit Standing Ovations gefeiert.

Roberto Albanese hatte allen Problemen, allen Neidern und einigen unverbesserlichen Wertungsrichtern getrotzt und war – wie der Filmheld Rocky – unbeirrt seinen eigenen Weg gegangen. „Ich werde mich nicht verbiegen, um euch alles Recht zu machen“, erklärte er bereits vor vielen Jahren. Roberto Albanese ist sich treu geblieben, und der Erfolg hat ihm letztlich Recht gegeben.