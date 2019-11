November findet ab 12 Uhr in der Halle der SG Arbergen-Mahndorf in der Heisiusstraße das erste Bremer Prellball-Turnier statt. Die Idee dazu entstand im vergangenen Jahr, als der bisherige Ausrichter TSV Kirchdorf mitteilte, dass nach 50 Jahren nun Schluss ist mit der Ausrichtung des Traditionsturnieres. Spontan entschieden sich die dort anwesenden Bremer, dieses Turnier, am altbekannten Datum weiterleben zu lassen, was in der bundesweiten Prellballszene großen Zuspruch fand. Mittlerweile haben sich 45 hochkarätige Prellball-Mannschaften für das Turnier angemeldet.