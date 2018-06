Der Bremer Hockey-Oberligist war in dieser Heimpartie deutlich besser besetzt, als noch eine Woche zuvor bei der Auswärtsniederlage in Delmenhorst.

Die erste Torchance hatten die Gäste nach zehn Minuten – und sie saß. Der Club glich umgehend aus. Johann Henschen setzte Julius Kloss in Szene, der den Ball flach in die Torecke schlenzte. Nach 25 Minuten ging der Club durch einen Siebenmeter von Alex Riedel in Führung.

Bei einer kurzen Ecke für die Vahr hielt ein Hannoveraner den Ball auf der Linie mit seinem Körper, was den Strafschuss nach sich zog. Kurz vor dem Pausenpfiff kam Hannover noch mal ran und glich aus. Ärgerlich fand der Club-Kapitän Phil Schneider das zu einfache Gegentor.

Die Schmach ließ sein Team nicht lange auf sich sitzen, sondern zog nach dem Seitenwechsel wieder am Kontrahenten vorbei. Nach einigem Gestocher vor dem Hannoveraner Tor bekam Alex Riedel die Kugel an den Schläger und nutzte seine Chance. Nur Minuten später tat Hannover bei einer kurzen Ecke dasselbe und hatte wieder zum Club aufgeschlossen.

Offener Schlagabtausch

Als noch etwa 15 Minuten zu spielen waren, leistete sich der Hannoveraner Keeper ein grobes Foul. Den Siebenmeter, der darauf folgte, verwandelte erneut Alex Riedel. Der Topscorer stand nach einer längeren Auszeit zum ersten Mal in der Rückrunde auf dem Feld. Der Ausgleich kam allerdings postwendend. „Danach war es ein recht offener Schlagabtausch“, so Phil Schneider. Zum Zug kam aber kein Team mehr.

Mit dem 4:4 bleibt der Club zwar Vorletzter mit fünf Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrang und noch zwei Spielen vor sich. Doch Schlusslicht Delmenhorst muss in dieser Woche beim ungeschlagenen Spitzenreiter Braunschweiger THC ran. Eigentlich hätten sie den Klassenerhalt in der Oberliga gern aus eigenen Kräften geschafft, sagte Captain Schneider. Doch nach dem Gleichstand halfen die anderen Teams, das Ziel zwei Spieltage vor Saisonende zu erreichen.

Club zur Vahr II: Kuhmann, Riedel, Schenk, Kasting, Henschen, Glatzel, Kloss, Westphal, Moralee, Schneider, Hoffmann, Frenkel, Ruef, Plump.