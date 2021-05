Ein Mann der Amateure, aber kein Profi: DFB-Präsident Fritz Keller leistete sich eine unentschuldbare Entgleisung. (Boris Roessler/dpa)

Was als Fußballmärchen begann, steuert auf ein gruseliges letztes Kapitel zu: Fritz Keller, vor zwei Jahren an die Spitze des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) gewählt, soll sich als erster Präsident in der Geschichte des Verbandes vor dem Sportgericht verantworten. Das haben nicht einmal seine Vorgänger geschafft, die wegen diverser Vorwürfe vorzeitig aus dem Amt geschieden waren. Im Fall von Keller geht es nicht nur um dessen Zukunft, sondern auch um den letzten Funken Anstand im größten Sportverband der Welt, dem mehr als sieben Millionen Menschen angehören.

Was beim DFB gerade passiert, schien erst unvorstellbar und ist längst unfassbar: In einem von Machtkämpfen und Intrigen vergifteten Klima an der Verbandsspitze nannte Keller seinen Vizepräsidenten Rainer Koch in einer Präsidiumssitzung erbost einen „Freisler“. Er meinte damit Roland Freisler, den Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus. Eine so skandalöse wie zielgerichtete Entgleisung, denn Koch wirkt seit Jahren als Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München.

Normalerweise müsste mit solch einem Eklat die Amtszeit eines DFB-Präsidenten enden, und zwar ohne jede Diskussion. Aber was ist beim DFB im Jahr 2021 normal, wo Steuerfahnder und Staatsanwaltschaften seit Monaten in diversen Verfahren beschlagnahmte Akten auswerten? Die Antwort ergibt sich aus dem nächsten Akt dieses Trauerspiels: Keller entschuldigte sich zwar bei seinem Vizepräsidenten für den Nazivergleich, hält es aber ebenfalls für schlimm, dass seine Äußerung den Medien und der Ethikkommission zugespielt wurde, was ihn vors Sportgericht bringt. Diese Wahrnehmung lässt die Abgründe innerhalb des DFB erahnen, die zuletzt dazu führten, dass die Chefs der Landes- und Regionalverbände dem Präsidenten und seinem Generalsekretär das Vertrauen entzogen.

Die Fußballbasis ist das Theater an der Spitze leid. Dass Keller nicht zurücktritt, sofort und voller Scham, ist der nächste Skandal in einem Verband, in dem es offenbar keinen moralischen Kompass mehr gibt. Es geht beim DFB um Macht und Eitelkeiten, auch um sehr viel Geld. Es geht um Neid und Missgunst, um rachsüchtige Gegenspieler in Präsidiumssitzungen und um die besten Posten. Nur um eines geht es nicht mehr: um Fußball. Dabei haben die Millionen Mitglieder, zu deren Leben dieser Sport gehört, gerade in der Pandemie drängendere Probleme als einen zerstrittenen Verband.

Der DFB hat in dieser Form keine Zukunft mehr, das müsste inzwischen jedem im deutschen Fußball klar sein. Der gesamte Verband braucht neue Strukturen und ein professionelles Management für die mehr als 400 Millionen Euro Jahresumsatz, die er zu verantworten hat.

Der DFB braucht endlich Profis an der Spitze

Die Probleme sind nicht neu. Sie werden seit Jahren trickreich umdribbelt. Erst gründeten die Profiklubs der ersten und zweiten Bundesliga ihre eigene Organisation, die Deutsche Fußball-Liga (DFL), um sich erfolgreich von den Amateuren abzugrenzen – damit meinten sie aber gar nicht die Hobbykicker, sondern die Funktionärsriege des DFB.

Später war es der Reformer Jürgen Klinsmann, der als Nationaltrainer nicht mehr hinnehmen wollte, dass die Funktionäre beim Training oder am Mannschaftsbus auftauchten, um für die Enkel Selfies mit den Stars zu machen. Klinsmann gründete mit Oliver Bierhoff innerhalb des DFB konsequent einen Staat im Staate, heute „Die Mannschaft“ genannt, mit modernem Management und straffen Strukturen. Auch das Schiedsrichterwesen würden viele Bundesligamanager gerne aus dem DFB ausgliedern und professioneller führen.

Die Defizite des Verbandes sind also lange bekannt. Ausgerechnet der jetzige Präsident Keller, der Wunschkandidat der Amateure, war angetreten, diese Strukturen aufzubrechen. Er stehe für Veränderungen, versprach der hemdsärmelige Winzer. Gründlichkeit gehe ihm dabei vor Schnelligkeit. Nach nicht mal zwei Jahren steht fest: Sein Vorhaben ging so schnell wie gründlich schief. Der DFB braucht endlich Profis an der Spitze, damit die Amateure nicht länger unter dem Chaos leiden.