Bremen. Mehr als zufrieden zeigte sich Björn Dreyer mit dem deutlichen 4:0 (0:0)-Heimsieg der C-Junioren des SV Werder Bremen in der Regionalliga Nord gegen den KSV Holstein Kiel. „Wir mussten uns in der ersten Hälfte zunächst an die harte Gangart der Kieler gewöhnen“, skizzierte der Werder-Coach den ersten Durchgang, „aber nach der starken Leistung in der zweiten Hälfte haben wir auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

Nach einer ebenso tor-wie ereignisarmen ersten Halbzeit schwante Dreyer zu Beginn der zweiten Hälfte zunächst allerdings Böses. Nach einem Foul an Dominik Kasper zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt – den fälligen Strafstoß schoss Ricardo Schwarz allerdings so ungenau, dass Kiels Keeper Mats Jonas Lüdtke den Ball ohne Probleme halten konnte (37.). „Da dachte ich, dass es ein schweres Spiel werden könnte“, so Dreyer, der diesen Fauxpas im Nachklapp allerdings als Weckruf an seine Spieler verstanden haben wollte. Nachdem Kiel in den ersten 35 Minuten noch sehr aggressiv zu Werke ging, ließen die Kräfte bei den kleinen „Störchen“ in Durchgang zwei zunehmend nach und Werder konnte seine spielerische Überlegenheit nun auch mit Toren belohnen. Nach einem langen Einwurf in den Kieler Strafraum tanzte Yusuf Erten drei Gegenspieler aus und traf zum 1:0 (46.). Vor dem 2:0 antizipierte Torschütze Keke Maximilian Topp, dass der Ball vom Kieler Verteidiger zu kurz in Richtung Torhüter kommen würde, spritzte dazwischen und traf (48.). Nur wenig später legte Topp zum 3:0 nach (53.), den Endstand stellte schließlich Liam Bennett Kümmritz her (63.). „Ich hoffe“, so Dreyer, „dass die Jungs gemerkt haben, dass sie in dieser Liga nichts geschenkt bekommen und in jedem Spiel voll konzentriert zur Sache gehen müssen.“Das kommende Auswärtsspiel beim bislang souveränen Spitzenreiter Hannover 96 sei aus seiner Sicht bereits „ein richtungweisendes Spiel“, so Dreyer. „Dann werden wir ziemlich genau wissen, wo wir wirklich stehen.“

SV Werder Bremen: Grimpe; Kasper, Miesner, Marx, Schwarz, Topp, Müller, Tepe, Chiarodia, Kümmritz, Erten (eingewechselt: Richter, Wrobel, Kozica).