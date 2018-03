Die deutsche Mannschaft, angeführt von Fahnenträgerin Andrea Rothfuss, bei den Paralympics 2014 in Sotschi. (dpa)

Gleich nach den Olympischen Spielen beginnen in Pyeongchang in Südkorea die Paralympischen Winterspiele. Abgesehen davon, dass diese inzwischen gigantischen Sportveranstaltungen in einer politisch heiklen Region und teils unter ökologisch fragwürdigen Bedingungen stattfinden, freuen wir uns darauf und fiebern der Eröffnung entgegen. Für unsere Spitzenathleten sind die Paralympics große Höhepunkte und willkommene Anlässe, sich mit den Besten der Welt zu messen. Wir reisen mit einem kleinen, aussichtsreichen Team in den Fernen Osten. Der deutsche Behindertensport wird sich von seiner besten Seite zeigen.

Leider trübt noch etwas unsere Vorfreude: Dass Russland nicht vollständig von den Olympischen und Paralympischen Spielen ausgeschlossen wird, obwohl dort über Jahre systematisches und staatlich organisiertes Doping betrieben wurde. Trotz dieses unerträglichen Betruges in unfassbarem Ausmaß bietet man Russland nun möglichst schnell Schlupflöcher zur Teilnahme. Der faire Sport wurde hier bewusst mit Füßen getreten. Eine echte Aufarbeitung ist bisher ausgeblieben. Auch die vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) aufgestellten Regeln und Auflagen wurden noch nicht in Gänze erfüllt.

Warum dann dieser verfrühte Schritt der Rehabilitierung einer Nation, die ihre Schuld noch immer nicht eingestanden hat? Es ist schade, dass das IPC von seiner bislang konsequenten Anti-Doping-Politik abgerückt ist. Der Deutsche Behindertensportverband bedauert diese Entscheidung. Wie vorher schon das Olympische Komitee und nun auch das Sportgericht CAS hat sich das IPC einem allgemeinen Druck gebeugt und ist merkwürdige, nicht mehr durchschaubare Kompromisse eingegangen. Noch einmal: Wir sprechen nicht von Dopingvergehen einzelner Athleten. Es handelt sich um organisierte Strukturen, ein bewusstes und systematisches Täuschen einer Sportnation gegenüber Kontrahenten aus anderen Ländern. Dadurch ist eine Teilnahme Russlands zu diesem Zeitpunkt aus meiner Sicht ein Schlag gegen den sauberen Sport und manipulationsfreie Sportstrukturen.

Auch wenn führende Funktionsträger anderer Dachverbände des Sports und der internationale Sportgerichtshof anderer Ansicht sind und mich nun schelten: Wir bleiben bei unseren Zweifeln, weil Spekulationen und Verdächtigungen noch immer nicht beseitigt sind. Mehr noch: Auf berechtigte Vorwürfe und Fragen gibt es bis heute keine klärenden Antworten. Doping ist kein Kavaliersdelikt, sondern verabscheuenswert. Doping richtet sich gegen den sauberen Sport und muss auf allen Ebenen bekämpft werden. Wo – wenn nicht gerade bei Olympischen und Paralympischen Spielen?

(Quelle: Sebastian Willnow)

Unser Gastautor: Friedhelm Julius Beucher ist Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete (71) war von 1998 bis 2002 Vorsitzender des Sportausschusses des Deutschen Bundestages.