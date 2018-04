Kommentar über den Halbzeit-Elfmeter

Eine neue Stufe der Absurdität

Marlo Mintel

Um den Videobeweis in der Bundesliga wird es nicht ruhig. Beim Spiel in Mainz müssen die Spieler in der Pause für einen Elfmeter aus der Kabine geholt werden. Eine Farce, meint Autor Marlo Mintel.