Hockey-Oberliga: Herren des Bremer HC klettern nach 5:1-Sieg bei Hannover 78 II auf Platz zwei

Einstellung stimmt erst in der zweiten Hälfte

Rainer Jüttner

Bremen. Mit dem zweiten Sieg in Folge rückten die Hockeyherren des Bremer HC in der Tabelle auf den zweiten Rang vor und sind damit im Kampf um den Einzug ins Relegationsspiel zur Hallen-Regionalliga wieder voll im Geschäft. Mit 5:1 (1:0) setzte sich das Oberligateam von Trainer Christian Bremer bei Hannover 78 II durch, was den Coach aber nicht gerade begeisterte.