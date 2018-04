Jetzt gilt‘s: Drei Spiele bleiben Tre Bussey (links) und den Eisbären Bremerhaven noch, um den Abstieg aus der Bundesliga abzuwenden. (Frank Thomas Koch)

Am Dienstag hatten die Eisbären Bremerhaven einen Termin. Die Bundesliga-Basketballer waren zu einem Sponsorenabend geladen. Gemeinsames Essen, Gespräche – es hätte ein runder Abend für die Eisbärenprofis werden können. Wurde es aber nicht. Denn parallel dazu bestritten die Rockets Gotha ihr Nachholspiel gegen Tübingen – und weil die Rockets die Partie gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht erwartungsgemäß gewannen (100:82), rutschten die Eisbären erstmals seit Langem wieder auf einen Abstiegsplatz ab.

„Wenn man es realistisch sieht, musste man natürlich davon ausgehen, dass Gotha dieses Spiel gewinnt“, sagt Eisbären-Spieler Adrian Breitlauch, dennoch habe auch er während des Sponsorenabends „zwischendurch mal auf den Liveticker geschaut“. Die kleine Hoffnung auf eine Überraschung erfüllte sich indes nicht, und deshalb schrillen bei den Seestädtern jetzt mehr denn je die Alarmsirenen – der Bundesligastandort Bremerhaven ist akut gefährdet.

Drei Partien haben die Eisbären noch zu bestreiten, drei Partien in nur fünf Tagen. Und sie müssen dabei auf jeden Fall noch ein Spiel mehr gewinnen als der Konkurrent aus Thüringen, da dieser den bei Punktgleichheit maßgebenden direkten Vergleich für sich entschieden hat. Der Druck sei schon enorm, sagt Breitlauch, doch an der Ausgangslage habe sich nichts geändert: „Wir brauchen noch mindestens einen, besser noch zwei Siege.“

Das Saisonfinale im Abstiegskampf wird eingeläutet mit einem Heimspiel am Freitag gegen Ulm (19 Uhr/Stadthalle Bremerhaven). Am Sonntag (15 Uhr) steht dann die schwere Auswärtspartie beim Tabellenführer Bayern München an, ehe Bremerhaven am Dienstag, 1. Mai, um 15 Uhr in eigener Halle auf Gießen trifft. „Das ist ein straffes Programm. Aber wir haben den Vorteil, dass wir noch zweimal zu Hause spielen“, sagt Breitlauch. „Und daraus wollen wir Kapital schlagen.“

Breitlauch, gebürtiger Bremer und in Bremerhaven aufgewachsen, ist zuversichtlich, dass der drohende Abstieg noch abgewendet werden kann. „Alle sind positiv gestimmt. Das ist der richtige Ansatz“, sagt der 24-Jährige, der seit 2016 zum Bundesligateam gehört. Zuletzt hatten sich die Spieler teamintern und ohne Trainer einige Male getroffen und sich auf den Abstiegskampf eingeschworen, und auch vor dem Ulm-Spiel soll es noch einen solchen gemeinsamen Teamabend geben. „Alle ziehen an einem Strang“, sagt Breitlauch.

Die Stimmung im Team sei gut, ebenso die Chemie untereinander, sagt auch Eisbären-Trainer Arne Woltmann. Was beispielsweise am Tag nach dem verlorenen Göttingen-Spiel noch anders gewesen sei, „da war Beerdigung“, so Woltmann. Weil man in der Vorbereitung vieles anders gemacht und viel investiert habe, dann aber nicht erfolgreich gewesen sei. Und deshalb wird der Eisbären-Coach im Saisonendspurt nun auch weitgehend an den gewohnten Abläufen festhalten: „Ich werde dieses Ulm-Spiel nicht aufs Podest heben – die Wichtigkeit ist doch allen bekannt. Und selbst wenn wir gegen Ulm verlieren, haben wir immer noch eine Chance.“

Kleine Änderungen in den Abläufen gibt es aber dennoch. So hatten die Eisbären – wie übrigens auch schon vor dem Frankfurt-Spiel – immerhin die Gelegenheit, am Mittwochnachmittag bereits eine Trainingseinheit in der Stadthalle zu absolvieren und sich zu akklimatisieren. Eine weitere Änderung betrifft dann die Auswärtspartie beim FC Bayern: Der Eisbären-Tross reist am Sonnabend nach dem Vormittagstraining mit dem ICE nach München und wird nach dem Spiel am Sonntagabend zurückfliegen, um Zeit zu sparen und die Vorbereitung auf Gießen bestmöglich gestalten zu können.

Ein Spiel, in dem es um alles oder nichts gehen könnte. Die Partien gegen Ulm und abschließend gegen Gießen sind die zweifelsfrei bedeutendsten Heimspiele seit dem Bundesligaaufstieg 2005. Und deshalb appelliert Woltmann noch einmal eindringlich an die Fans, das Eisbärenteam in beiden Begegnungen möglichst zahlreich zu unterstützen. „Es ist mir bewusst, dass wir mit unseren Leistungen in den vergangenen Monaten nicht unbedingt Werbung für uns betrieben haben. Aber jetzt geht es um nichts anderes als um die Zukunft des Bremerhavener Erstliga-Basketballs“, sagt der Coach. Adrian Breitlauch pflichtet bei: „Wir brauchen die Fans, wir brauchen die Unterstützung. Es sind die wichtigsten Tage überhaupt für den Bremerhavener Basketball.“

Von den Fans pushen lassen, kühlen Kopf bewahren, alles geben, so lautet Breitlauchs Devise. Geredet wurde genug, jetzt müssen Taten folgen. Seit fünf Partien sind die Eisbären nun schon ohne Sieg, es ist die längste Negativserie dieser Saison. Dabei leisteten sich die Eisbären regelmäßig Schwächephasen und lagen in vier dieser fünf verlorenen Partien jeweils schon zur Halbzeit zweistellig in Rückstand. „Das verflixte zweite Viertel“, nennt es Arne Woltmann. „Kampf und Einsatz haben immer gestimmt. Doch wenn man sich in der ersten Halbzeit solch ein Loch gräbt, hat man eine Mammutaufgabe vor sich, diesen Rückstand wieder aufzuholen“, sagt Adrian Breitlauch. Und ergänzt: „Wir müssen es jetzt einfach schaffen, mal 35, 40 Minuten gut zu performen. Freitag haben wir die nächste Chance, es besser zu machen. Ich glaube, dass es gegen Ulm zum Sieg reichen wird.“

Die Eisbären schauen jetzt also von Spiel zu Spiel und schielen dabei mit einem Auge auch immer auf die Rockets. Der Gedanke an die Zukunft, also über dieses Saisonfinale hinaus, er verbietet sich derzeit. Auch für einen Spieler wie Adrian Breitlauch, der eigentlich noch einen Vertrag für die kommende Saison besitzt, aber vor diesem Finale keinen Treueeid für die nächste Spielzeit abgeben mag. „Aufgrund der akuten Lage rückt das in den Hintergrund“, sagt der 24-Jährige. „Ab Mittwoch wird man sich dann darüber Gedanken machen. Dann weiß man auch, über welche Liga man spricht. Jetzt“, sagt Breitlauch, „jetzt geht es darum, als Team aufs Feld zu treten und die Klasse zu halten.“

Für Trainer Woltmann wiederum ist klar, dass alle Spieler – und zwar unabhängig von den Laufzeiten ihrer Verträge – alles dafür tun und geben werden, mit Bremerhaven den Abstieg zu vermeiden. Geoffrey Groselle etwa, der zuletzt so zuverlässige Center, habe am Ende des Sponsorenabends betrübt auf die Tabelle geschaut und gesagt: „Scheiße, wir sind auf einem Abstiegsplatz – da will ich nicht stehen.“ Niemand wolle das, so Woltmann weiter, keiner wolle in seinem Lebenslauf stehen haben, mit einem Traditionsstandort wie Bremerhaven nach 13 Jahren Bundesliga abgestiegen zu sein. „Es ist keinem Spieler gleichgültig, was hier geschieht“, sagt Arne Woltmann. „Und wenn mir einer das Gefühl vermitteln würde, dann würde der auch nicht mehr auf der Bank sitzen. Der müsste sich dann eine Karte kaufen, wenn er zum Spiel will.“