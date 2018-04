Jordan Hulls (am Ball) war beim 74:84 in Bayreuth, zusammen mit Geoffrey Groselle, erfolgreichster Schütze der Eisbären. (Hartmut Adelmann)

Bayreuth. Die Eisbären Bremerhaven sind zurzeit in der Basketball-Bundesliga über 40 Spielminuten kaum konkurrenzfähig. Das war einmal mehr am Sonntag festzustellen, als nun auch das fünfte Spiel in Folge mit einer Niederlage endete. Der Tabellenvierte medi Bayreuth, der um eine gute Ausgangsposition für die Play-Offs kämpft, hielt die Seestädter im viertletzten Saisonspiel deutlich mit 84:74 (46:32) auf Distanz.

Ausgerechnet hatten sich die Gäste für das Sonntagabend-Gastspiel in Bayern ohnehin wenig, wenngleich die Süddeutschen das Hinspiel in Bremerhaven erst nach Verlängerung für sich entschieden hatten (103:99). Doch auf der anderen Seite wird ein Sieg immer zwingender, um dem drohenden Abstieg noch zu entgehen. Denn am Nachmittag hatte die BG Göttingen in Gießen gewonnen und sich damit wohl gerettet. Die Eisbären Bremerhaven können also nur noch auf die Rockets aus Erfurt schauen, die in der Tabelle am Ende hinter dem Nordlicht bleiben müssten.

Aufholjagd bringt nichts ein

In Bayreuth gab es viele Parallelen zur 69:81-Niederlage gegen Frankfurt zwei Tage zuvor in Bremerhaven. Wieder wurden die Norddeutschen anfangs kalt erwischt, wieder erlaubten sich die Schützlinge von Trainer Arne Woltmann einen Black-out im zweiten Viertel, den sie nicht mehr wettmachen konnten. Die Aufholjagd der Eisbären, sie fand zwar statt, führte aber wie gegen Frankfurt nicht mehr zur Wende. "Wir haben im zweiten Viertel zu viele Punkte zugelassen", führte Eisbären-Center Geoffrey Groselle nach dem Spiel an, "das ist uns nun zum zweiten Mal in Folge passiert. Wir können das so nicht weiter zulassen."

In eine ähnliche Kerbe schlug Co-Trainer Chris Harris bei seiner Halbzeitanalyse. "Wir haben kollektiv zu viele Fehler gemacht, weil wir grundsätzlich unsere Körperlichkeit nicht eingebracht haben", beschrieb der gerade 39 Jahre alt gewordene Harris das Geschehen in den ersten 20 Spielminuten. Da blieben die Eisbären zunächst ohne Korberfolg (0:7), kamen durch drei Dreier von Jordan Hulls dann aber auf 13:15 heran. Im zweiten Viertel ging es von 13:20 bis auf 25:45 steil bergab für die Gäste. "Wir haben nicht die Art und Weise gesehen, wie wir sie hier zeigen müssen: Mit Herz spielen und kämpfen", sagte Chris Harris in der Halbzeitpause deutlich. Entsprechend laut soll die Pausenansprache von Head-Coach Arne Woltmann in der Kabine gewesen sein.

Ihre Wirkung entfachte diese allerdings nicht sofort nach Wiederbeginn. Zunächst erhöhte Bayreuth durch einen Dreier von James Robinson und baute die Führung durch Nationalspieler Andy Seiferth per Fastbreak sogar noch auf 55:36 aus. Die verschiedenen Varianten der Bremerhavener Zonenverteidigung fruchteten erst allmählich, die Gäste konnten den Rückstand beim 48:57 erstmals wieder auf unter zehn Punkte drücken.

In der Schlussphase waren die Eisbären dann beim 68:73 sogar kurzzeitig wieder im Spiel, doch Ivan Elliott hatte Pech bei seinem Dreier-Versuch, der Ball sprang wieder aus dem Korb heraus. Im Gegenzug gelang James Robinson ein Korbleger und kurz darauf ein Dreier, damit war den Eisbären der Zahn endgültig gezogen. Geoffrey Groselle zu diesen entscheidenden Sekunden: "Wir haben nicht genug Stopps kreiert."

Eisbären Bremerhaven: Johnson, Kessens (6), Breitlauch, Berhanemeskel (12/2 Dreier), Bleck, Hulls (22/6), Bussey (4), Elliott (4), Brembly, Baptiste (4), Groselle (22).