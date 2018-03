Oldenburg. Gut mitgehalten und doch verloren: Nach einem über weite Strecken ansprechenden Auftritt im Nordderby der Basketball-Bundesliga standen die Eisbären Bremerhaven in Oldenburg am Ende beim 73:85 (43:44) mit leeren Händen da. Die Entscheidung zugunsten der favorisierten Gastgeber fiel dabei erst im Schlussviertel, in dem die Eisbären nur noch zu neun Punkten kamen. „Oldenburg war in der Crunchtime einfach abgeklärter als wir“, resümierte Bremerhavens Trainer Arne Woltmann. „Wir haben in der Schlussphase etwas den Kopf verloren und nicht mehr unsere Plays durchgezogen.“

Bei den favorisierten Baskets in Oldenburg fanden die Eisbären zunächst gut ins Spiel und legten durch Dreier von Fabian Bleck (12:9) und Ivan Elliott (15:12) knappe Führungen vor. Elliott traf im Anschluss von der Freiwurflinie noch zum 17:15, ehe Oldenburg das erste Viertel nach einem 8:0-Lauf mit einer 23:17-Führung beendete. Dabei zeigten sich die Eisbären in der Verteidigung unterm Korb insgesamt sehr wachsam, ließen aber aus der Distanz zu viele freie Würfe zu. Räume, die der Gastgeber schon in den ersten zehn Minuten für fünf Dreier nutzte.

In der Folge stellte Woltmann in der Verteidigung um, ließ abwechselnd in der Presse und in der Zone decken. Oldenburg hatte damit nach dem 29:18-Zwischenstand sichtlich Probleme – und die Eisbären kämpften sich wieder heran. Michael Kessens sorgte in dieser Phase für wichtige Zähler, und nach einem erfolgreichen Steel schloss Spielmacher Jordan Hulls einen 10:0-Lauf der Gäste mit dem 38:38-Ausgleich ab. „Wir haben nie den Kopf hängen lassen, auch als der Rückstand zweistellig wurde“, lobte Woltmann, der „auch sehr gute Phasen meiner Mannschaft“ gesehen hatte. Beim Halbzeitpfiff war beim Stand von 43:44 aus Sicht der Eisbären also noch alles offen.

Woltmann sieht „guten Spirit“

In Abwesenheit der verletzten Carl Baptiste und David Brembly geriet Bremerhaven zu Beginn des dritten Viertels abermals deutlicher in Rückstand und lag zwischenzeitlich sogar schon mit 13 Zählern hinten (54:67). Nun aber war es Hulls, der voranging und Verantwortung übernahm. Der Topscorer der Eisbären setzte einen Dreier zum 57:67 und läutete damit eine erneute Aufholjagd ein. Und nach drei verwandelten Freiwürfen von Tre Bussey starteten die Gäste nur noch mit einem Sieben-Punkte-Rückstand ins Schlussviertel (64:71).

Hier hatten beide Teams zunächst arge Probleme, ihre Wurfchancen zu nutzen. Bremerhaven verteidigte gut, war beim Rebound insbesondere in Person von Kessens sehr aufmerksam, traf vorne aber nur durch Johnny Berhanemeskel und Bussey. Beim 69:72 schien dennoch eine Wende möglich, ehe Oldenburgs Point Guard Mickey McConnell in diesem Schlussviertel den ersten Feldkorb für Oldenburg erzielte (35.). Baskets-Routinier Rickey Paulding und abermals der starke McConnell bauten die Führung im Anschluss auf 79:69 aus – die Partie war damit entschieden. „Wir hatten nicht die nötige Ruhe und einige Ballverluste“, sagte Woltmann, der bei seinem Team aber auch „einen guten Spirit“ gesehen hatte. „Und diese positiven Dinge müssen wir mit in die nächsten Spiele nehmen.“

Eisbären Bremerhaven: Hulls (19), Elliott (13), Berhanemeskel (12), Groselle (9), Kessens (7), Breitlauch (5), Bussey (5), Bleck (3), Johnson.