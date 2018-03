Dynamisch und treffsicher: Bremerhavens Spielmacher Jordan Hulls (am Ball) machte eine überragende Partie. (Hansepixx)

Bremerhaven. Als sich die Eisbären Bremerhaven bei ihren Fans für die Unterstützung bedankten und applaudierten, blickte man ausnahmslos in strahlende und erleichterte Gesichter. Die Bundesliga-Basketballer hatten in den 40 Spielminuten zuvor dem großen Druck standgehalten und ihre Heimpartie in der Stadthalle Bremerhaven gegen die Löwen aus Braunschweig letztlich völlig verdient mit 72:65 (39:32) gewonnen. "Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns", sagte Spielmacher Jordan Hulls, der mit 25 Punkten nicht nur zum Topscorer avancierte, sondern gerade in entscheidenden Situationen auch viel Verantwortung übernahm und so die Eisbären zum Sieg führte.

Es ist der fünfte unter der Regie von Arne Woltmann, der kurz vor Weihnachten den glücklosen Sebastian Machowski als Trainer abgelöst hatte, und der siebte insgesamt. "Das war ein großer Schritt für uns Richtung Klassenerhalt", sagte Woltmann und fügte an: "Wie groß er wirklich ist, wird sich nächste Woche zeigen." Mit jetzt sechs Punkten Vorsprung auf die Rockets aus Erfurt hat sich Bremerhaven tatsächlich etwas Luft zur Abstiegszone verschafft und kann nun am Ostersonntag befreiter zum anstehenden Kellerduell eben nach Erfurt reisen. "Wir müssen bei den Rockets mit der gleichen Einstellung zu Werke gehen, dann können wir mit einem weiteren Sieg bereits den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt machen", sagte Hulls.

Die Eisbären, bei denen Power Forward Carl Baptiste nach überstandener Fußverletzung wieder im Kader stand und auch Einsatzzeit erhielt, erwischten einen guten Start in diese so wichtige Partie. Ivan Elliott, Hulls, der gegen seinen Ex-Klub sehr engagiert agierende Geoffrey Groselle und Johnny Berhanemeskel sorgten binnen nicht einmal drei Minuten für eine 9:2-Führung, die Gästecoach Frank Menz zu einer ersten Auszeit zwang. "Bremerhaven hat ein sehr gutes Spiel gemacht", resümierte der frühere Bundestrainer im Anschluss. "Wir haben versucht, alles reinzuwerfen, hatten aber insbesondere Hulls und Berhanemeskel nichts entgegenzusetzen."

In der Tat fanden die Löwen kein Rezept gegen die bissig und aufmerksam verteidigenden Eisbären, die zudem im Aufbau sehr konzentriert zu Werke gingen und sich bis auf 17:6 weiter absetzen konnten. Auf Braunschweiger Seite blieb dabei vor allem der zuletzt gegen Bayern München noch so glänzend aufgelegte Flügelspieler DeAndre Lansdowne (9 Punkte) blass, auch Center Scott Eatherton (14) war häufig abgemeldet. Zwar leisteten sich die Gastgeber in der Folge immer mal wieder kleine Schwächephasen, in denen Braunschweig wie beim 29:30 (16.) wieder Tuchfühlung aufnahm, doch sie gerieten nie in Rückstand. Über 39:32 zur Pause und 52:38 (26.) steuerten die Eisbären souverän dem Sieg entgegen.

"Wir haben in der Offensive keinen Rhythmus gefunden und auch nicht gut geworfen", kritisierte Löwen-Trainer Menz. Sein Pendant Arne Woltmann war indes voll des Lobes – vor allem für die zuletzt so häufig kritisierte Verteidigung: „Wir haben nur 65 Punkte zugelassen, das freut mich besonders. Und es ist uns gelungen, die Leistungsträger Eatherton und Lansdowne zu kontrollieren." Ein Sonderlob verteilte Woltmann dabei an Fabian Bleck, der insbesondere beim Rebound glänzte (8) und DeAndre Lansdowne, der erst in der 23. Minute seine ersten Zähler aufs Scoreboard brachte, quasi komplett aus dem Spiel nahm. Einen Spieler, "der jederzeit heiß laufen kann und dem man keinen Raum geben darf", wie auch Eisbären-Co-Trainer Chris Harris respektvoll betonte.

Eisbären: Hulls (25), Berhanemeskel (21), Elliott (9), Groselle (8), Bleck (5), Baptiste (2), Kessens (2), Johnson, Bussey