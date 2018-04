Wie ein Animateur an der Linie: Eisbären-Coach Arne Woltmann. (Frank Thomas Koch)

Bei den Eisbären Bremerhaven geht die Abstiegsangst um. Im 13. Erstligajahr nach dem Aufstieg 2005 muss das Team mehr denn je um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga bangen. Fünf Spieltage vor Saisonende steht Bremerhaven zwar noch einen Rang über dem Strich, allerdings würde der direkte Kontrahent aus Erfurt, der unter anderem noch das abgeschlagene Schlusslicht Tübingen empfängt, mit nur einem Sieg an den Eisbären vorbeiziehen.

Jeden Erfurter Sieg in diesem Saisonfinale müssen die Eisbären also ihrerseits mit einem Sieg kontern, da sie bei Punktgleichheit im direkten Vergleich schlechter dastehen. Eine Drucksituation, der es nun standzuhalten gilt, um den Erstligastandort Bremerhaven zu sichern. Ähnlich prekär war die Lage nur vor zwei Jahren, als die Eisbären erst Ende April mit einem Sieg in der Bremer ÖVB-Arena gegen Crailsheim den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt gemacht haben.

„Die Ausgangslage ist aber nicht so schlecht, wie man sie fühlt“, sagt Trainer Arne Woltmann. „Wir stehen nicht auf einem Abstiegsplatz – und wir haben es immer noch selbst in der Hand. Die Mannschaft ist intakt, ich glaube, dass wir aus diesem Tal rauskommen.“ Der Coach, der kurz vor Weihnachten den erfolglosen Sebastian Machowski auf der Trainerbank abgelöst hatte, setzt dabei vor allem auf die noch anstehenden Heimspiele, drei an der Zahl.

Miese Stimmung im Team

An diesem Freitag geht es zunächst gegen Frankfurt (19 Uhr/Stadthalle), danach erwarten die Eisbären noch die Teams aus Ulm (27. April) und Gießen (1. Mai). „Diese Heimspiele haben einen großen Wert für uns“, sagt Woltmann. Und er hofft, dass die Halle jeweils voll ist und die Basketballfans in Bremerhaven und Umgebung die Eisbären auf dem Weg zum Klassenerhalt unterstützen.

In Vorbereitung auf die Begegnung mit den in fremden Hallen nicht so starken Frankfurtern (bereits acht Auswärtspleiten) galt es für den Trainer jedoch zunächst, die knapp verlorene Partie in Göttingen aufzuarbeiten (78:81). Ein Spiel, dem man in der Vorbereitung viel Zeit gewidmet hatte. Ein Spiel, zu dem die Fans auf Kosten der Mannschaft per Bus angereist waren. Ein Spiel, das man unbedingt gewinnen wollte, um sich etwas Luft zu verschaffen. „Und wenn man so ein Spiel dann verliert, fällt man sehr tief“, sagt Arne Woltmann. Entsprechend mies war denn auch die Stimmung im Team, „dann ist man wie im Keller“.

Woltmann und sein Assistent Chris Harris haben ein paar Tage und ein paar Trainingseinheiten gebraucht, um die Laune und die Moral im Mannschaftskreis wieder derart zu heben, dass man nun mit neuer Zuversicht in die Heimpartie gegen Frankfurt geht. Doch Fakt ist auch: Das Selbstvertrauen ist nach den Misserfolgen der vergangenen Wochen auf dem Tiefpunkt – was die Mission Klassenerhalt nicht einfacher macht.

„Die Mannschaft weiß um die Brisanz“, sagt Flügelspieler Adrian Breitlauch vor dem Saisonendspurt mit fünf Partien in nur 13 Tagen und noch dazu zwei zeitintensiven Auswärtsspielen in Bayreuth und beim Ligaprimus FC Bayern. Da der Ausgang dieser Mission noch offen ist, muss der Klub also zweigleisig planen. Die Lizenz für die 2. Liga (Pro A) ist beantragt, wie in den Jahren zuvor übrigens auch, „denn alles andere wäre fahrlässig“, sagt Woltmann.

"Wir hängen in der Luft"

Als Geschäftsführer war er im vergangenen Sommer in Bremerhaven angetreten, nach seiner Rückkehr ins Traineramt hat er diesen Posten inzwischen aber an Wolfgang Grube abgegeben, um sich voll und ganz der Arbeit mit der Mannschaft widmen zu können. Doch unabhängig von seinem Amt, weiß Woltmann, dass es in der momentanen Situation immens schwer ist, bereits die Kaderplanung für die nächste Saison voranzutreiben.

„Du kannst nicht mit Spielern über die kommende Saison sprechen, wenn du nicht weißt, in welcher Liga du rumläufst und wie viel Geld du zur Verfügung hast“, sagt Woltmann. „Wir hängen in der Luft.“ Das gilt dabei auch für die beiden Bremerhavener Dominique Johnson und Adrian Breitlauch sowie Michael Kessens und Carl Baptiste.

Zwar sind diese vier Spieler aus dem aktuellen Kader – unabhängig von der Spielklasse – vertraglich noch über die Saison hinaus an Bremerhaven gebunden. „Aber da müsste man dann bei dem einen oder anderen sehen, ob das finanziell leistbar ist in der 2. Liga“, sagt Woltmann. Zumal auch die Etatplanung aufgrund der unklaren sportlichen Situation derzeit eine holprige Angelegenheit ist.

Auch Woltmanns Zukunft ist offen

Zwar gibt es bereits ein paar Sponsoren, die signalisiert haben, die Eisbären auch weiterhin und unabhängig von der Liga zu unterstützen. „Das sind gute Zeichen“, sagt Woltmann. Doch man habe noch längst nicht mit allen Partnern gesprochen. Das könne erst dann geschehen, wenn die Klassenzugehörigkeit gesichert sei. „Dann wird es zügig über die Bühne gehen.“

Mit Arne Woltmann selbst wurde derweil auch noch nicht konkret über die Zukunft gesprochen. Hinter der Trainerpersonalie steht also ebenfalls noch ein Fragezeichen. „Die Arbeit als Geschäftsführer war eine interessante Zeit, aber ich fühle mich in der Halle besser aufgehoben und würde gerne weiter als Trainer zur Verfügung stehen“, signalisiert Woltmann grundsätzlich Bereitschaft, den Posten auch in Zukunft zu übernehmen. Doch auch hier gilt: „Erst mal abwarten, was sich entwickelt.“

Zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren kämpfen die Eisbären nun also ums Überleben. Bisher ist es immer noch gut gegangen. Und wenn es diesmal nicht gut gehen sollte? „Dann ist die 2. Liga eine Liga, an die sich Bremerhaven nicht gewöhnen sollte“, sagt Arne Woltmann. „Dann sollte man mit dem entsprechenden Investment einen Kader zusammenstellen, der in der Lage ist, schnellstmöglich wieder aufzusteigen.“