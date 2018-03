Eisbären-Trainer Arne Woltmann hofft auf ein sorgenfreies Gastspiel in Bremen. (nordphoto)

So langsam macht sich die Vorfreude breit beim Basketball-Bundesligisten Eisbären Bremerhaven. Im letzten der insgesamt drei Hanse-Games in dieser Saison treffen die Nordlichter am Sonntag, 8. April, um 17.30 Uhr in der ÖVB-Arena auf den Serienmeister Brose Bamberg. Dabei wird Eisbären-Coach Arne Woltmann ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein feiern.

Das Spiel könnte vor großer Kulisse in der ÖVB-Arena – mehr als 6500 Karten sind bereits verkauft – ein Leckerbissen werden. Eine Woche zuvor, am Ostersonntag (15 Uhr), möchten die Eisbären mit einem Sieg bei den "Rockets" in Erfurt den wohl entscheidenden Schritt in Sachen Klassenerhalt machen. Sollte dies gelingen, könnten die Bremerhavener ohne den ganz großen Druck in die Partie mit dem Ligaprimus der letzten Jahre gehen. Und dass ein Überraschungssieg gegen die ehemalige Übermannschaft möglich ist, hat gerade Bremerhavens Tabellennachbar BG Göttingen bewiesen. Die Südniedersachsen schlugen den Euroleague-Teilnehmer aus Franken mit 105:98.

"Bamberg hat ein Mörderprogramm", sagt Arne Woltmann mit Blick auf den Spielplan des noch amtierenden BBL-Meisters. Zwei Tage vor der Niederlage in Göttingen spielten die Bamberger gegen Unicaja Malaga (93:88), und nicht einmal 48 Stunden vor dem Gastspiel in Bremen müssen die Süddeutschen bei Real Madrid ran. "Da könnten sie schon Probleme haben, sich nach Madrid mental auf Bremerhaven als Gegner einzustellen", sagt Arne Woltmann, der von 2008 bis 2014 in Bamberg als Co-Trainer wirkte und in dieser Zeit vier deutsche Meisterschaften und drei Pokalsiege errang. "Atmosphäre und Fan-Landschaft in Bamberg sind schon einzigartig", berichtet der jetzige Eisbären-Headcoach.

Die Begeisterung der Anhänger in "Freak City", wie der Basketball-Standort Bamberg mit rund 73 000 Einwohnern auch genannt wird, kann bei Misserfolgen aber schnell ins Gegenteil umschlagen. "Wir haben zu meiner Zeit mal 50 Heimspiele in Serie gewonnen, da sind die Ansprüche dann schnell gestiegen", erinnert sich Arne Woltmann. Brose Bamberg ist momentan trotz des größten Etats der Liga nur Tabellenachter und kämpft um den Einzug in die Play-Offs. Zuletzt wechselte der Klub den Trainer und verpflichtete Anfang dieses Monats den Italiener Luca Banchi von Auxilium Torino.

"Der neue Headcoach ist erfahren, und die Mannschaft hat Qualität", sagt der 43-jährige Arne Woltmann, sieht die Eisbären aber keineswegs chancenlos. "Vielleicht gelingt es ein Stück weit, Bamberger Atmosphäre in die ÖVB-Arena zu bringen", sagt Woltmann, der gute Erinnerungen an die beiden bisherigen Hanse-Games hat. Gegen den momentanen Tabellenführer FC Bayern München verloren die Eisbären äußerst knapp (83:85), und gegen die Rockets aus Erfurt gelang Anfang Januar der wichtige 80:74-Erfolg, der zu einem Großteil auch der fantastischen Zuschauer-Unterstützung in der zweiten Halbzeit zu verdanken war. Die Voraussetzungen für einen Basketball-Feiertag am 8. April sind also günstig.

