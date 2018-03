Bremerhavens mit Abstand bester Werfer: Geoffrey Groselle (am Ball). (hansepixx)

Bremerhaven. Die Eisbären Bremerhaven hatten einen wütenden Gegner erwartet – und bekamen es am Freitagabend in der Basketball-Bundesliga dann vor allem mit einem aggressiven Gegner zu tun. Beim 73:89 (38:48) gegen die Telekom Baskets Bonn fiel den Gastgebern nach einem vielversprechenden ersten Viertel im Angriff nichts mehr ein. Die Bonner, die das Hinspiel im Januar überraschend mit 75:86 verloren hatten, revanchierten sich eindrucksvoll und sind in der gezeigten Verfassung ein heißer Kandidat für die Play-off-Runde.

"Die Bonner haben verdient gewonnen, weil sie eine sehr gute Verteidigung gespielt und uns zu schweren Würfen gezwungen haben", sagte Eisbären-Coach Arne Woltmann. Dabei war seine Mannschaft noch gut in die Partie gestartet. Nach wechselnden Führungen und einem offenen Schlagabtausch nahmen die Bremerhavener ein 28:24 mit in die erste Pause – dabei war ihnen in diesem Abschnitt kein einziger Ballverlust unterlaufen. Eine starke Leistung bei den Gastgebern zeigte Geoffrey Groselle, der sein bestes Saisonspiel ablieferte und am Ende auf 26 Punkte kam. Groselle profitierte davon, dass die Bonner die sonstigen Topscorer der Eisbären, Johnny Berhanemeskel (10) und Jordan Hulls (13), aus dem Spiel zu nehmen versuchten.

Ab dem zweiten Viertel taten sich die Gastgeber mit der Bonner Defensive aber immer schwerer. Dank ihres treffsichersten Schützen, Tomislav Zubcic (27), drehten die Gäste die Partie schnell. Erst in der 14. Minute gelang Ivan Elliott der erste Treffer für die Eisbären zum 30:29 – es sollte die letzte Führung sein. Schon zur Halbzeit lagen die Bonner beim 48:38 mit zehn Punkten vorn. Als die Bremerhavener den Start zur zweiten Halbzeit auch noch verschliefen und sieben Zähler zum 38:55 kassierten, war die Entscheidung gefallen. Zwischenzeitlich wuchs der Rückstand sogar auf 23 Punkte Unterschied (56:79) an.

Bremerhaven: Groselle (26), Hulls (13), Berhanemeskel (10), Elliott (9), Bleck (5), Bussey (4), Johnson (3), Baptiste (2), Kessens (1), Hundt, Breitlauch