und 24. März findet in der Waller Eissporthalle wieder der alljährliche „Paradice Cup“ im Eiskunstlaufen statt. Der Eis- und Rollsportverein Bremen (ERB) begrüßt auch in diesem Jahr wieder 230 Sportler aus 20 verschiedenen Vereinen aus ganz Deutschland zu diesem Wettbewerb. Die Läufer treten in verschiedenen Kategorien vom Hobbyläufer über Leistungssportler bin hin zu den Showprogrammen gegeneinander an. Der ERB Bremen ist Ausrichter und lädt alle Eislaufbegeisterten ein. Der Eintritt ist kostenlos und es werden spannende Wettbewerbe geboten. Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es unter: www.erb-bremen.de.