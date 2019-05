Elena Schulze durfte sich über die Bronze-­medaille freuen. (Shogun, frei)

Mit einer Medaille belohnte sich allerdings nur Elena Schulze. Die 17-Jährige holte in der Kategorie Freikampf Bronze.

Auch in diesem Jahr war Bochum Anziehungspunkt für viele Karatebegeisterte aus ganz Deutschland. Über 500 Athleten aus 82 Städten kamen in die Bochumer Ruhr-Congress- Halle um in den verschiedenen Altersklassen und Disziplinen die diesjährigen Deutschen Meister zu küren.

Gute Aussichten, in den Kampf um die Medaillen einzugreifen, hatten die beiden 17-jährigen Zwillingsschwestern Cara und Elena Schulze. Für beide ging es im Freikampf gleich in der ersten Runde gegen jeweils zwei Jugendkader-Athletinnen los. Cara kämpfte geschickt und führte nach einem schnellen, absolut kontrollierten Fauststoß zum Kopf gegen ihre Kontrahentin aus Baden-Baden.

Die Bremerin versuchte hartnäckig, eine klare deutliche Technik anzubringen, doch ihre Gegnerin glich aus. In den letzten Sekunden der Kampfzeit brachte Cara einen überraschenden Konter an, der nicht gewertet wurde. Im nächsten Moment setzt ihre Gegnerin nach und ist einen Hauch schneller, sodass die Wertung und damit der Kampf nach Baden-Baden ging.

Fast zeitgleich führte Elena Schulze von Anfang an einen sehr verbissenen Kampf, in dem der Siegeswillen ihrer Gegnerin aus Calw förmlich zu spüren war. Verständlich, denn für Viviana Batista aus dem Jugendnationalkader geht es um die Nominierung für bevorstehende Jugend- Europameisterschaft. Immer wieder stürmte sie mit schnellen Angriffskombinationen vor und versuchte die Bremerin zu überlaufen. Doch Elena hielt konsequent dagegen, blieb ruhig und ließ sich nicht einschüchtern. Mehrfach ließ sie ihre aggressive Gegnerin ins Leere laufen, brachte in zwei entscheidenden Momenten entschlossene Fausttechniken zum Körper an und kam weiter.

Auch in den nächsten Runden bekam sie es mit zwei Kaderathletinnen zu tun. Zunächst hielt die Shogun-Kämpferin die Konstanzerin Louisa Schlien mit ihrer Hartnäckigkeit und schnellen Techniken in Schach, dann stand sie im Pool-Finale der Stuttgarterin Selina Rennebarth gegenüber.

Lange stand es unentschieden, doch der Bremerin fiel es diesmal schwer, den Größenunterschied auszugleichen und ihre Techniken gerieten oftmals zu kurz. Am Ende verpasste sie den Einzug ins Finale knapp. „ Macht nichts“, bemerkte die Siebzehnjährige. „Ich freue mich über die Bronzemedaille für Elena“, fügt ihr Zwilling Cara stolz hinzu,“ und dass sie sich selbst gezeigt hat, was in ihr steckt.“

Insgesamt ging Shogun mit sechs jungen motivierten Athleten an den Start. „Ich bin ziemlich aufgeregt“, bemerkt der elfjährige Noel Vollstedt, „ dies ist meine erste deutsche Meisterschaft und ich hätte nicht gedacht, wie groß es hier ist“. Neben ihm starteten auch seine Vereinskollegen Liam Köppe und Sidney Wilkeit erstmals. Mit der jüngsten Altersgruppe, den neun- bis elfjährigen Jungen und Mädchen startete dieses Turnier auf allen sechs Kampfflächen. Doch die Aufregung scheint alle drei Bremer ein wenig zu drosseln und auf dieses Quäntchen Dynamik und Kampfgeist kam es an. Trotz unbestritten guter Leistungen kam für sie schon in den Vorrunden das Aus.

Dem zwölfjährigen Flamur Mlokit ist diese Atmosphäre und Aufregung schon bekannt. Nachdem er im vergangenen Jahr Deutscher Meister wurde, legte er sich seine Messlatte ziemlich hoch: „Ich weiß, ich starte dieses Mal in der höheren Altersstufe und es wird schwieriger, doch ich werde mein Bestes geben.“ Er hat einen guten Start und kann sich diesmal bis zum Pool-Finale im modifizierten Partnerkampf durchsetzen. „ Ich hatte das Gefühl am Boden zu kleben und kam von meinem Partner nicht schnell genug weg. Schade, ich wäre gerne weitergekommen“, sagte er.