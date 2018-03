Ein Guide geht auf Tour: Sabine Gäthjen vor der "Sternfahrt in die Saison". (Christina Kuhaupt)

Bremen. Sie stehen bereit, ein Fuß auf der Pedale, den anderen lauernd am Boden, und warten auf das Starsignal. Rund 120 Menschen mit Rennrad stehen in Wartestellung, bis Sabine Gäthje zum Aufbruch pfeift. Die „Sternfahrt in die Saison“ ist ein jährliches Highlight und Sabine Gäthje seit rund fünf Jahren Teil des Duos, das vorweg fährt und die Richtung weist. Als eine von rund 20 Frauen im Starterfeld ist sie auch 30 Jahre, nachdem sie sich zum ersten Mal auf ein Rennrad geschwungen hat, noch eine Exotin im Radsport.

Vor 30 Jahren, daran erinnert sie sich genau, erregte eine Frau im Rennsattel vor allem die männlichen Gemüter. Blicke, Pfiffe, Sprüche – mit vielem musste sie klarkommen. Dazu kam das Materialproblem: Es gab keine Schuhe, Räder, Helme, die auf einen oft zierlicheren Frauenkörper zugeschnitten waren. Ihr erstes Rennrad bauten ihr Kommilitonen zusammen. Seitdem das ausgedient hat, fährt sie auf Herrenrädern. Das passe, weil sie recht groß ist, sagt sie.

„Es ist in den 30 Jahren ein bisschen besser geworden“, beschriebt sie die Situation. Aber eben nur ein bisschen. Für Frauen ist das Materialangebot immer noch geringer als für männliche Radfahrer. Und einige Männer nehmen Frauen auf Rennräder immer noch nicht ernst. Das merkte sie bei einer der vorigen Sternfahrten: Als Guide ist ihre Position eigentlich an der Spitze. Sie ließ sich zurückfallen, um jedem Teilnehmer mal Hallo zu sagen. Prompt kam der Spruch: „Na, hast du dich überschätzt?“ Der Sprücheklopfer habe sich später bei ihr entschuldigt, erzählt sie.

Das Problem blieb. Sabine Gäthje leitet regelmäßig Radgruppen durch Bremen und das Umland. Dabei führt sie ein strenges Regime und sorgt für Disziplin unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, damit niemand zurückbleibt. Immer wieder sammeln sie bei ihren Touren andere Frauen ein, die stehengelassen wurden, erzählt sie. Sie konnten mit der mehrheitlich männlichen Gruppe nicht mithalten.

Im Schnitt haben Frauen acht bis 14 Prozent weniger Ausdauer und Kraft als Männer, sagt die Mountainbike-Trainerin Kerstin Kögler aus Mittelfranken. Auch sie leitet regelmäßig Touren, bei denen sie nicht selten die einzige Frau ist. „Den ersten halben Tag geht es darum zu zeigen, dass ich Kompetenz habe“, sagt sie. Dann sei der Zuspruch von ihren Teilnehmern groß. Dieses Kompetenzgerangel müssen Frauen eingehen wollen. Sie müssen sich trauen und an sich glauben. „Ich sehe die Verantwortung auch bei den Frauen“, sagt Kerstin Kögler.

Verantwortung übernommen hat Sandra Riemersma, die in Hamburg die Gruppe Girls Ahead gegründet hat. Darin organisieren sich Frauen, die sportlich Radfahren möchten. Das sei auch der übliche Weg, sagt Jasmin Geißler von Girls Ahead. In den klassischen Radclubs, von denen es in Bremen auch einige gibt, sind Frauen seltener anzutreffen; sie gehen eher eigene Wege, finden sich auf Facebook oder im Bekanntenkreis und organisieren selbstständig Trainings und Ausfahrten.

Die Erfahrung hat auch Kerstin Kögler gemacht. In Radsportvereinen gehe es oft ausschließlich um Leistung. Frauen setzen sich aus vielfältigeren Gründen aufs Rad. Klar, komme auch der sportliche Aspekt zum Tragen, aber genauso die Gemeinschaft und der Wunsch, die Schönheit der Natur zu genießen.

Reine Frauengruppen sind trotzdem die Ausnahme. Auch bei Sabine Gäthje fahren Frauen und Männer zusammen. Und sie fordere beide Geschlechter gleichermaßen, erzählt sie. Mit 30 bis 40 Prozent sei bei ihr der Frauenanteil vergleichsweise hoch. Das könnte daran liegen, dass eine Frau das Tempo vorgibt – Männer langweilen sich trotzdem nicht. Doch deshalb Frauen in die Führungsposition zu drängen, sei nicht der Weg. Es müsse von ihnen kommen. Frauen machen sich oft zu viele Gedanken, sagt Jasmin Geißler. Einfach mal ausprobieren, lautet die Devise. Ein Einstieg kann ein Kurs in Fahrtechnik sein oder ein Workshop zu Fahren in der Gruppe.