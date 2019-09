Miro Siljamo (Christian Kosak)

Bundesliga, aber auch in schlechten, wie nach den Abstiegen in die 2. Liga. Jetzt nach zwei vergeblichen Anläufen auf das deutsche Oberhaus, ist sie beendet. Daniel Teetz ist nicht mehr Chefcoach „seiner“ Floorball-Familie und auch Co-Trainerin Sina Cordsen, die vier Jahre lang an der Seite von Teetz stand, stellte ihr Amt zur Verfügung.

So weit, so normal, mag man meinen. Doch Floorball beim TV Eiche Horn ist alles andere als normal. Dazu sind die privaten Bindungen zwischen Spielern und Trainern viel zu eng. Daniel Teetz ist und war in der Sparte so etwas wie der Mann für alles. Im Verein ist er hauptamtlicher Sportreferent, leitet die Abteilung, trainierte das Herrenteam und kümmert sich auch sonst eigentlich um alles. Klar, dass da ein derartiger Abschied nicht ohne Emotionen über die Bühne ging.

Kapitän Till Geiler (Raimund Teetz, frei)

Denn die Initiative ging von der Mannschaft aus. „Wir haben viele Gespräche geführt. Es gab zwar auch Gegenstimmen, aber die Mehrheit der Spieler hatte sich für eine Trennung ausgesprochen“, sagte Till Geiler. Der Kapitän befand sich in einer schwierigen Doppelrolle. „Einerseits bin ich Spieler und Kapitän, andererseits sind Daniel und ich sehr gute Freunde.“ Die Spieler wollten eine Veränderung. „Sie fühlten sich schlecht auf die Play-offs vorbereitet und warfen insbesondere mir vor, nicht mehr genug Zeit investiert zu haben. Das war teilweise auch berechtigt“, sagt Daniel Teetz. Ein Umstand, den der Horner nach der Geburt seines Sohnes auch durchaus einräumte.

Die keinesfalls zufriedenstellende Saison hatte bei allen Beteiligten ihre Spuren hinterlassen. „Das war sicherlich auch von uns Trainern keine optimale Saison. Aufgrund meiner familiären Situation musste ich Sina oft alleine lassen. Die Kritik daran kann ich nachvollziehen. Letztlich kam für meine Begriffe aber die Selbstreflexion der Spieler dabei zu kurz“, so Teetz. Sina Cordsen, die als Co-Trainerin unter anderem für das Fitness-Training zuständig war, wollte eigentlich weitermachen, zumal sie von Teetz in seiner Funktion als Abteilungsleiter darum gebeten wurde. „Ich wollte Planung und Durchführung des Trainings übernehmen und im taktischen Bereich gemeinsam mit einigen Spielern zusammenarbeiten, doch ich sollte auf den reinen Fitnessbereich degradiert werden. Das kam für mich nicht infrage“, sagte Cordsen.

Daniel Teetz und Sina Cordsen haben ihr Traineramt bei den Horner Floorballern abgegeben. (Raimund Teetz, frei)

Ohnehin hätten sich Teetz und Cordsen ihren Abschied anders vorgestellt. Auch das Trainerduo hatte sich nach der verkorksten Vorsaison Gedanken gemacht, was sie anders machen müssten. „Bei den Gesprächen merkten wir aber, die Mannschaft will uns nicht mehr. Uns fehlte da schon die Wertschätzung unserer Arbeit“, sagt Daniel Teetz. Für beide ist das Thema Floorball-Trainer zumindest vorerst beendet. Teetz lag ein Angebot aus Bonn als hauptamtlicher Trainer vor, das er abgelehnt hat. Sina Cordsen ist unterdessen bei den Horner Kreisliga-A-Fußballern eingestiegen. „Dort bin ich willkommen“, sagt sie.

Beide könnten sich trotz der verletzten Gefühle vorstellen, wieder einzusteigen. „Bis Ende des Jahres läuft zwar erst einmal nichts, aber sollte die Mannschaft dann fragen, würde ich es machen“, sagt Teetz. Und auch Cordsen stünde dann bereit. Und zumindest Till Geiler bleibt gesprächsbereit: „Wir wollen das Ganze bei uns jetzt erst einmal so am Laufen halten, aber ich glaube, wir sind reif genug, um bei Daniel notfalls anzufragen.“